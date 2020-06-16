Дело Рыскалиевых: прокурор всегда прав! 16.06.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 292 0 Пётр Своик о деньгах и партиях Похожие материалы: Дело двух противоборствующих ОПГ в Алматы и области: Изъят новый арсенал оружия Токаев подчеркнул роль ведомств силового блока в защите прав и интересов граждан Дело о смертельном ДТП с полицейскими на блокпосту в Алматы передали в МВД Уголовное дело по факту смерти политакивиста Дулата Агадила прекращено в Нур-Султане Дело о попытке подкупа Амангельды Батырбекова: «Антикор» заявил о начале расследования