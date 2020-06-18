Вирус бродит по Казахстану — вирус «декоммунизации» и «геноцида»

Сетевые СМИ о возможности украинского сценария в РК

Виктор ВЕРК – «Запрос до Киева доведет?» — Недавно одна из трех парламентских партий — ДПК «Ак жол» (Светлый путь) — адресовала правительству депутатский запрос. Проблемы в нем ставятся не просто серьезные, а в некотором смысле судьбоносные. К примеру, парламентарии требуют, чтобы «декоммунизация» стала частью государственной политики. И аргументы вроде бы приводятся железные: нужно, чтобы Казахстан жил по повестке дня всего цивилизованного мира, а не советского тоталитарного прошлого.

При всех разговорах об «искусственности» Коммун=истической народной партии Казахстана именно депутаты от КНПК смотрятся активнее многих других в нашем не слишком ярком парламенте. Айкын КОНУРОВ и Ирина СМИРНОВА — вот те немногие депутаты мажилиса, чьи имена на слуху у широкой публики. Оба избраны от КНПК. И, честно говоря, на этом фоне акжоловцы (за исключением их энергичного лидера Азата ПЕРУАШЕВА) выглядят побледнее. Так что поднятый ими на партийный щит призыв к «декоммунизации» можно воспринять как попытку нанести упреждающий удар по конкурентам в преддверии будущих парламентских выборов. И не более того…

А вот другое требование «светлопутейцев» куда менее невинно — при всей его кажущейся обоснованности. «В целях исторической справедливости Демократическая партия «Ак жол» призывает дать организованному тоталитарной властью большевиков на казахской земле Великому голоду (Ашаршылық) правовую оценку как факту геноцида против нашего народа.

Для сравнения — признанный мировым сообществом Голодомор в Украине унес жизни 3,9 млн. человек, тогда как по недавним публикациям самих украинских исследователей, они оценивают жертвы голода в Казахстане более чем в 4 млн. жизней, а потери нашего народа — в 70%. В этой связи полагаем необходимым Министерству иностранных дел начать работу по признанию Ашаршылық фактом геноцида на международном уровне, включая ООН, ОБСЕ, Конгресс США, Европарламент и др.», — говорится в их фракционном запросе.

Что ж, давайте разбираться. Начнем, пожалуй, с ответа на ключевой вопрос: что считать геноцидом? «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН еще в 1948 году, выделяет пять признаков геноцида, совершаемых «с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».

Голодомор (Ашаршылык) 1932-33 годов в Казахстане не подходит ни под один пункт. Это, кстати, признают не только большинство серьезных российских и казахстанских исследователей, но и их западные коллеги. Ни один из них не нашел документальных подтверждений намерений Сталина или кого-либо из его окружения «уничтожить полностью или частично» казахскую нацию.

Как бы то ни было, а нашим политикам впредь стоит аккуратнее обращаться со словом «геноцид». Дома-то вряд ли примут всерьез, а вот за кордоном могут понять правильно. Это сегодняшние власти Украины могут позволить себе эксплуатировать заезженную в Незалежной тему Голодомора исключительно ради того, чтобы «насолить» Кремлю. У них там в экономике полный и, похоже, необратимый раздрай, ни отступать, ни наступать некуда — вот и остается политиканствовать. А мы серьезно пытаемся преодолеть поствирусный синдром, восстановить и дальше развивать экономику. И будет очень обидно, если одно неосторожное слово, что называется, до Киева доведет… А там и до пресловутого Майдана рукой подать?

Женис БАЙХОЖА – «О партии «Ак жол», геноциде казахов, «отце нации» и плутоватой статистике» — Думается, ответственная политическая организация, коей позиционирует себя партия «Ак жол», и ее представители в парламенте, прежде чем обращаться с запросом по столь важной теме в правительственные структуры, обязаны были очень скрупулезно отнестись к тому, что они озвучивают. Но, судя по всему, депутаты слепо доверились тем, кто подбросил им цифры и факты, взятые из, мягко говоря, сомнительных источников.

Возможно, причина здесь кроется в следующем. «Ак жол» считает себя последователем национально-освободительного движения «Алаш» (это зафиксировано и в программе партии). Отсюда чрезмерная идеализация его лидеров, попытки представить этих деятелей прошлого в образе чуть ли не пророков, уверенность в их безусловной правоте. Хотя они тоже, как и все люди, созданные из плоти и крови, были далеко не совершенными: чего-то не знали, в чем-то заблуждались, что-то делали не так. А для достижения своих политических и идеологических целей наверняка прибегали (пусть, возможно, и в меньшей степени, чем их оппоненты-большевики) к манипуляции общественным сознанием.

К чему это я? А к тому, что цифры, которые фигурируют в депутатском запросе «акжоловцев» и которые в последнее время встречаются в многочисленных публикациях, основаны, главным образом, на неких расчетах, вроде бы содержащихся в трудах лидера «Алаша» Алихана БУКЕЙХАНОВА. Дескать, он подсчитал, что к 1924 году численность казахов должна была достичь примерно 7,5 миллиона человек (или почти вдвое больше, чем по результатам первой всесоюзной переписи, которая состоялась спустя два года), а значит, мол, потери нашего народа от массового голода начала 1930-х составили свыше 4-х миллионов. И отсюда же делается вывод, что, если бы не Ашаршылык, то численность казахов к сегодняшнему дню могла быть 80-90 миллионов и даже больше.

Автор этих строк уверен в том, что Ашаршылык не будет признан на мировом уровне актом геноцида (и не раз в своих статьях приводил аргументы в пользу такого сценария), но отнюдь не против рассмотрения данного дела в соответствующих международных организациях. Хотя бы потому, что оно может положить конец спекуляциям вокруг страшного народного бедствия. Однако если наше государство решит-таки обратиться с подобным запросом, то он должен быть составлен очень тщательно, содержать в себе достоверные факты и надежную доказательную базу. А для этого нам самим здесь, в Казахстане, надо со всей серьезностью, ответственно, избегая политизации вопроса, и всесторонне исследовать причины и последствия массового голода начала 1930-х.

Что же касается «акжоловцев», то, похоже, главным для них было просто громко прокричать и тем самым лишний раз напомнить о себе (и ведь они добились своей цели – едва ли не все отечественные и даже некоторые зарубежные СМИ сообщили о их инициативе). Одним словом, банальный популизм…

Кайрат КАЗАКПАЕВ – «Тогда казахи пострадали больше всех» — Настала пора дать оценку голоду 1931-1933 г.г. в Казахстане с исторической точки зрения. То есть такую оценку, которая имеет целью не услужение очередным идеологическим установкам, а определение совокупности предпосылок, приведших казахский народ к колоссальной трагедии. Ибо рассматривать эту катастрофу лишь в рамках ситуации, сложившейся в стране после Октябрьской революции, – значит, предельно упрощать задачу.

То, что в сегодняшнем Казахстане этим трагическим страницам истории уделяется такое большое внимание, вполне закономерно. Он – можно сказать без всякого преувеличения – коснулся каждой казахской семьи. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в своем выступлении для документального фильма «Президент 2.0», который был показан в прошлом году на отечественных телеканалах, отметил то, что в годы коллективизации Казахстан среди советских стран понес наибольшие потери. «В соотношении умерших казахи пострадали больше всех. По самым скромным подсчетам умерло 2,5 миллиона человек из пяти. Поэтому эта тема сейчас поднимается, но без надрыва, без русской направленности. Я бы хотел это особо подчеркнуть. Потому что в гибели населения в годы коллективизации русский народ, как впрочем и русское руководство того времени, не имели никакого отношения», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также поделился трагической историей собственной семьи в 1930-ые годы. По словам президента, его дедушка ушел на заработки и не вернулся домой. Его отец с братом Касымом попали в детский дом, а после ушли на фронт.

Марсель ХАМИТОВ – «Казахстан: Операция «Декоммунизация»?» — Лидер формирующегося коммунистического движения Казахстана «Мемлекет» Альжан ИСМАГУЛОВ — А как они отнесутся к той исторической справедливости, где большевики и коммунисты впервые за 205 лет с момента вступления Казахского ханства в Российскую империю в 1731 году дали Казахстану настоящую независимость, образовав в 1936 году Казахскую Советскую Социалистическую Республику со своей Конституцией, Флагом, Гимном, Верховным Судом, Верховным Советом, своим правительством, министерствами, и даже со своими руководителем? Все признаки независимости присутствуют.

Признав коммунистов преступниками, они выбивают краеугольные камни из-под нашей независимости. Ведь тогда и законы Казахской ССР были незаконными? Значит, Казахская ССР создана преступниками? И Жумабек Ташенов, член ЦК КП Казахстана, тоже преступник? Или Динмухамед Кунаев? И все наши герои, бившиеся за Родину под Советским флагом тоже преступники? Или наши солдаты-герои, но воевали на стороне преступников? Что за историческая шизофрения? Заметьте, что эти вбросы происходят на фоне реабилитации фашистских коллаборационистов, типа Мустафы Шокая, которому ставят памятники и называют в его честь улицы в Казахстане. Но то, что Шокай работал с нацистами, пока громко не говорят.

Заметьте, что нет ни одного исторического документа, в котором было бы сказано, что нужно уничтожать казахскую нацию. Раскулачивание происходило только в отношении баев и кулаков, которых было всего 34 893 человека, что является всего 0,682% от общей численности населения Казахстана (согласно справке ОГПУ). Раскулаченное добро уходило в пользу народа. Может, те кто призывает к запрету советских символов соскучились по баям и кулакам? Если Казахская ССР является государственным образованием созданной преступниками, то разрывается наследственная связь. И Республика Казахстан не имеет прав на наследие Казахской ССР. В том числе, и на Великую Победу 9 мая 1945. Тогда победили другие – советские казахи, а не те, кто осудил советскую реальность.

Политолог Данияр АШИМБАЕВ — Тема репрессий, на мой взгляд, чрезмерно политизирована. И с каждым годом она все больше становится пространством для политических игр и заявлений. Серьезного исторического анализа периода коммунизма у нас никто не делал. Хочется напомнить, что даже партия «Алаш» и правительство Алаш-Орды, к которым частенько апеллируют, не выступали за государственную независимость, что пытаются им приписать. Но «Алаш» выступал за автономию в составе России. То есть реальные исторические оценки мало кого интересуют.

Или взять тему «голодомора». Сначала было 10 миллионов погибших, потом 20 миллионов. Сейчас уже кто-то про 60 миллионов заговорил. И объясняют тем, что у Сталина якобы были антиказахские и антитюркские взгляды. Но если посмотреть на другие тюркские республики, где проходила коллективизация, то там таких перегибов не было. Один уважаемый историк, анализируя документы того периода, обращал внимание на то, что для проведения коллективизации в казахские районы отправляли казахов, а в русские – русских с тем, чтобы не было национальных конфликтов. И те перегибы, которые привели к плачевным последствиям, были, собственно, нашими же кадрами и организованы.

Голод был обусловлен не только политикой центра, но в значительной степени самодеятельностью на местах. В одном исследовании отмечалось, что Москва выделяла в начале голода значительные средства на восстановление поголовья скота, но – цитирую – «средства эти были использованы не по назначению». Проблема в том, что те казахские политические деятели, которые проводили ускоренную коллективизацию, сами стали жертвами репрессий 1937–1938 гг., что как бы сняло с них политическую ответственность. Но любой, кто будет работать с документами тех лет, поймет, что проблема была вызвана радикализмом казахских же партийных работников.

Для понимания проблем политической борьбы в Казахстане в те годы нужно знать и проблемы социального расслоения в казахском ауле, и фактор родовой борьбы в казахской элите, и идейные конфликты по социально-политической модернизации республики. Но у нас, как вы знаете, структура традиционного общества сильно мифологизирована. В современной литературе сам термин «социальное расслоение» вообще пропал: были только ханы, султаны, бии и батыры. Даже термин «бай» практически перестал употребляться. Как пишет наш видный историк, бывший аким Жамбылской области Омирбек Байгельди: «История свидетельствует, что наш народ был чрезвычайно богат, носил одежду, расшитую золотом, ел из золотых блюд, ездил в золотом седле, а правители восседали на золотом троне. Собрания проводились в золотых дворцах. А мы – потомки того великого народа. Это никакое не преувеличение, это есть историческая правда».

Про родовую борьбу в казахском руководстве писать сейчас вообще не принято. Идет чрезмерная идеализация и исторического прошлого, и отдельных исторических персонажей, и их взглядов. События, происходившие в республике, вырываются из контекста не только общестрановой, но даже региональной истории, что создает не только путаницу, но и ведет к откровенной фальсификации причин и последствий.

Кстати, отмечу, что так называемые «антиказахские взгляды» Сталина можно сопоставить с такими фактами, что казах Турар Рыскулов был одним из высших руководителей российского правительства с 1926 по 1937 г., а главным органом национальной политики в РСФСР – отделом национальностей ВЦИК – руководили опять-таки казахи Санджар Асфендияров, Абильхаир Досов и Нигмет Нурмаков.

Говорить о «геноциде», на мой взгляд, это сильное передергивание исторических фактов. Советскую эпоху в истории Казахстана нельзя оценивать однозначно; в ней были и трагические, и позитивные страницы. Про последние почему-то принято забывать или замазывать черной краской.

Как вы проведете грань в наших реалиях? Кунаев и Назарбаев были коммунистами, наши писатели, ученые, инженеры, агрономы, офицеры, педагоги – были коммунистами. Как провести грань, как понять чьи памятники сносить и чьи портреты срывать? И кого повесить вместо них? Лидеров «Алаш-Орды»? Так они потерпели осенью 1919 года политическое поражение и ее руководители признали Советскую власть и вошли в состав советского правительства в Казахстане. А Мустафа Шокай вообще сбежал за рубеж. И до сих пор его сотрудничество с властями Третьего рейха вызывает споры у историков. Из кого искать новых людей? Чокан Валиханов был офицером российской армии, Абай призывал к дружбе казахского и русского народов. Покажите мне политически-правильных и национально-ориентированных вождей, и тогда можем об этом поговорить. А просто все вычеркивать – это тупиковая ветвь мозговой эволюции.

Сергей ПОЛТАВСКИЙ – «Кое-кого в Казахстане поразила политическая лоботомия декоммунизации» — Вместо того чтобы заняться разработкой программы политических и социально-экономических реформ, в Демократической партии «Ак жол» вновь заговорили о декоммунизации, которая, убеждены депутаты парламента от нее, должна стать частью государственной политики Казахстана. Кроме того, они призвали признать голод 1930-х годов геноцидом народа Казахстана. «В целях исторической справедливости демократическая партия «Ак жол» призывает дать организованному тоталитарной властью большевиков на казахской земле Великому голоду (Ашаршылық) правовую оценку, как факту геноцида против нашего народа… В этой связи полагаем необходимым министерству иностранных дел начать работу по признанию Ашаршылық фактом геноцида на международном уровне, включая ООН, ОБСЕ, Конгресс США, Европарламент и др.», – говорится в депутатском запросе от 3 июня на имя заместителя премьер-министра РК Ералы ТУГЖАНОВА.

В партии «Ак жол», видимо, полагают, что для граждан РК главными проблемами сейчас являются не падение доходов и не кризис в экономике, а признание геноцида и избавление от наследия советского прошлого путем декоммунизации. И это понятно. Сегодня в Казахстане представители титульной нации доминируют в управленческой элите, владеют наиболее значимыми бизнес-активами и собственностью в стране. Однако формирование моноэтничной элиты не решило экономических и социальных проблем, а, напротив, усилило их.

Не имея способности самостоятельно создать что-то масштабное, но страстно желая «вершить историю», в партии «Ак жол» решили продолжать искать виноватых на стороне, культивируя образ казахского народа как жертвы российского колониализма и коммунистической идеологии. Звучат и требования запрета советской символики, утверждения, что «коммунизм и фашизм – это две стороны одной медали». Видимо, лавры вятровичей в декоммунизации Украины не дают покоя.

Проводимая властями декоммунизация не обходится без «двойных стандартов», что создает определенную напряженность в межэтнических отношениях. Например, с уличных табличек исчезли имена большевиков, носивших русские фамилии. Имена же их соратников-казахов остались, и вопрос об их ответственности не поднимается, хотя они ездили по степи и изымали скот.

В учебниках истории и деятелей Алашорды, которые боролись против советской власти, и служивших ей казахов-большевиков одинаково называют «героями». По мнению официальных историков, первые – герои потому, что боролись за государственную независимость. Вторые потому, что боролись против сталинского режима. Вишенкой на торте декоммунизации стала установка памятника идеологу Туркестанского легиона вермахта Мустафе ШОКАЮ в городе Кызылорде. Таким образом, его приравняли к панфиловцу Герою Советского Союза Бауыржану МОМЫШУЛЫ?

На Украине, на которую равняются национал-популисты, действуют более последовательно. Там в список деятелей, попавших под действие принятых в стране законов о декоммунизации, внесены и этнические украинцы (в том числе и репрессированные). Но тогда в Казахстане придется переименовать улицы, поселки и учреждения, названные в честь таких видных представителей «тоталитарного режима», как Сейфуллин, Рыскулов, Джандосов, Кунаев и даже первый президент.

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