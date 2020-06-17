Алматы. 17 июня. КазТАГ – Предполагаемый «куратор» суицидальных групп для подростков задержан в Арысе, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«При мониторинге социальных сетей по выявлению противоправных действий в отношении несовершеннолетних, сотрудниками криминальной полиции и следствия министерства внутренних дел была получена информация о группе суицидального характера с участием несовершеннолетних казахстанцев», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, для установления и задержания лиц, причастных к пропаганде суицида, была создана специальная следственно-оперативная группа из сотрудников центра по противодействию киберпреступности МВД РК и департамента полиции Туркестанской области.

«В ходе дальнейшей работы полицейские отследили организатора в сети интернет, выяснили его данные, место нахождения и задержали подозреваемого, жителя города Арысь. При обыске у него были изъяты ноутбук, сотовые телефоны, три коробки с сим-картами и другие вещественные доказательства. В телефоне задержанного обнаружены созданные им Telegram-каналы суицидальной направленности. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по покушению на убийство. С санкции суда подозреваемый арестован», — резюмируется в сообщении.