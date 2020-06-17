Гурбангулы Бердымухамедов проявил особую приверженность велоспорту

Правозащитные организации утверждают, что правящая система в Туркменистане является одной из самых репрессивных режимов в мире, но президент Бердымухамедов действительно является поклонником езды на велосипеде

Издание Road.cc опубликовало статью Алекса Баудена под названием «UCI defends decision to honour Turkmenistan dictator» — «UCI защищает решение о награждении диктатора Туркменистана».

В предисловии к ней говорится так: «UCI (Union Cycliste Internationale — Международный союз велосипедистов) отстаивает свое решение о присуждении президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову высшей награды этой организации, заявляя о том, что критикуемый со всех сторон диктатор проявил «особую приверженность велоспорту».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Правозащитные организации утверждают, что правящая система в Туркменистане является одним из самых репрессивных режимов в мире, но президент Бердымухамедов, похоже, действительно является поклонником езды на велосипеде.

В 2013 году он приказал всем гражданам своей страны покупать велосипеды в рамках подготовки к крупному мероприятию, и все в массовом порядке должны были кататься на велосипедах в течение всего тогдашнего сентября.

Гурбангулы Бердымухамедов на велосипеде. (Кадр государственного телевидения Туркмении)

А в относительно недавнем прошлом Туркменистан во исполнение его решения отметил Всемирный день велосипеда масштабным велосипедным парадом.

Будет справедливо сказать, что Бердымухамедов представляется неоднозначным кавалером того, что сама организация называет «высшей наградой UCI».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что все аспекты общественной жизни Туркменистана контролируются президентом.

В распространенном ею заявлении еще говорится о том, что «все формы выражения религиозных и политических мнений, не одобренные правительством, жестоко наказываются. Доступ к информации строго контролируется, и независимые группы мониторинга (в страну) не допускаются. Десятки жертв насильственных исчезновений предположительно находятся в туркменских тюрьмах».

Представитель UCI сказал корреспонденту издания Insidethegames.biz так: «Туркменистан явился инициатором учреждения Организацией Объединенных Наций Всемирного дня велосипеда, который нынче 3 июня отмечался в третий раз».

«UCI присудила (свою) награду президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в знак признания приверженности его страны нашему спорту посредством проведения соревнований мирового уровня, массовых состязаний и поощрения всеобщей езды на велосипеде».

«Орден UCI — это высшая награда, присуждаемая Международным союзом велосипедистов. Он в принципе предназначен для политических деятелей, которые проявили особую приверженность велоспорту».

«Ряд лидеров был награждены орденом UCI со времени его учреждения в 2004 году».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Всемирный день велосипеда, который ежегодно отмечается 3 июня, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года. Соавторами соответствующего документа (резолюция 72/272) стали 56 государств. А сама идея учреждения такого международного Дня была инициирована представителями Туркменистана. В начале июня нынешнего года появилась информция о том, что президент Гурбангулы Бердымухамедов был награжден высшей наградой Международного союза велосипедистов за популяризацию велоспорта.

«Для меня было бы огромным удовольствием лично вручить вам награду UCI, однако это пока невозможно ввиду сложившейся в мире известной ситуации. Поэтому для меня честь представить вам высшую награду на онлайн-встрече 2 июня 2020 года», — говорится в адресованном президенту Туркменистана послании главы Международного союза велосипедистов Давида Лаппартьена.

Эта награда была присуждена Гурбангулы Бердымухамедову в канун празднования Всемирного дня велосипеда, который 3 июня широко отмечается в Туркменистане.

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