«Дочки» «Байтерека» КИК, «Байтерек девелопмент» и ФГЖС объединятся и получат новые функции

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Дочерние структуры АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» – АО «Казахстанская ипотечная компания» (КИК), АО «Байтерек девелопмент» (БД) и АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» (ФГЖС) – объединятся и получат новые функции, сообщает пресс-служба нацхолдинга.

«Три дочерних организаций холдинга «Байтерек» (за исключением «Жилстройсбербанка») объединяются в Единого оператора жилищного строительства. Оператору также отойдут функции фонда «Даму» по субсидированию застройщиков», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

При этом, заверили в НУХ, АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБК) как единственный банк в стране, развивающий систему жилищно-строительных сбережений, продолжит свои функции по выдаче населению льготных жилищных займов.

«В первую очередь в состав Единого оператора войдут БД и КИК. До конца года завершится процесс вхождения ФГЖС. С 1 января 2021 года Единый оператор также будет заниматься субсидированием застройщиков», — уточнили в «Байтереке».

Отмечается, что на первом этапе Единый оператор будет осуществлять функции по финансированию строительства доступного жилья для очередников акиматов и вкладчиков «Жилстройсбербанка»; по гарантированию завершения долевого строительства, субсидированию кредитов частных застройщиков; реализации собственных инвестиционных проектов и иные виды финансовых услуг на основании лицензии уполномоченных органов – агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Национального банка РК.

«В настоящее время совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития ведется адаптация нормативно-правовой базы согласно новому закону, которая завершится в следующем квартале. До конца сентября будут завершены оставшиеся корпоративные процедуры и документы будут направлены в органы юстиции. Создание Единого оператора не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета или из средств холдинга «Байтерек». Оптимизация жилищного блока позволит сократить административные расходы более чем на 40%. Штатная численность дочерних компаний также будет оптимизирована, в том числе управленческий аппарат почти в три раза. Но при этом, в каждом регионе страны Единый оператор будет иметь своих представителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в нацхолдинге, по поручению Главы государства до конца 2020 года на базе «Жилстройсбербанка» будет создан институт развития и поддержки – «Отбасы банк», централизованно осуществляющий учет, постановку и распределение жилья. Существующая система очередности из акиматов будет передана в «Отбасы банк», который будет работать по принципу «одного окна» для семей, не имеющих жилья.

«Таким образом, жилищный блок холдинга «Байтерек» создаст простой и замкнутый цикл по обеспечению населения доступным жильем: Единый оператор будет обеспечивать предложение по доступному жилью через финансирование строительства; «Отбасы банк» будет стимулировать спрос со стороны работающих граждан через льготные жилищные займы», — сказано в сообщении.

Напомним, 9 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ», который вступает в действие с 1 июля.