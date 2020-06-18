Экономика РК обеспечена деньгами в четыре раза хуже средней страны мира – счетный комитет

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Уровень монетизации экономики Казахстана по итогам 2019 года – 31%, тогда как в мире он составляет в среднем 122%, заявила председатель счетного комитета РК Наталья Годунова.

«Уровень монетизации (экономики РК – КазТАГ) продолжает снижаться. По итогам 2019 года – 31%», — сказала Годунова на заседании сената по обсуждению отчета правительства РК в четверг.

По ее словам, еще в 2016 году обеспеченность экономики страны деньгами для развития составляла 42%.

«Откуда экономика будет насыщаться деньгами? А не будет денег, как сохранить даже текущие темпы развития?», — сказала Годунова.

Для сравнения: уровень монетизации в мире составляет в среднем 122%, пояснила глава счетного комитета.