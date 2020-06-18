Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Дополнительные ограничения введут на выходных в Казахстане из-за коронавируса, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана, МВК (межведомственная комиссия – КазТАГ) приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни – 20-21 июня», — говорится в сообщении в четверг.

По городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз решено:

— приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров;

— допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования;

— ограничить работу общественного транспорта;

— приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;

— приостановить деятельность фитнес-центров;

— ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.

В населенных пунктах с численностью свыше 50 тыс. человек решено:

— приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков;

— ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.

«Закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, находящимся в указанных зонах – соблюдать социальное дистанцирование», — сказано в сообщении.

Глава правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопросы:

— расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций;

— повышения количества инфекционных и провизорных мест в больницах;

— обеспечения охвата КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности;

— обеспечения своевременного обслуживания экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;

— осуществления на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;

— проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением.

Напомним, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал

оглашение кабмином мер по стабилизации эпидемиологической обстановки. По его словам, ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства.