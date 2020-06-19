Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Дождь с градом ожидается на севере Казахстана в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды на 20-22 июня 2020 года. В связи с быстрой сменой барических образований, в северной половине республики местами ожидаются дожди с грозами, возможно с градом. В утренние часы на почве вероятны заморозки, днем будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха. В южной половине республики погода жаркая, без осадков», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.