Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается местами на большей части Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут местами дожди с грозами, на северо-востоке возможен град. Местами сохраняется усиление ветра, на севере-туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура днем +15+17, ночью +6+8.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +14+16.

В Акмолинской области ночью дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Восточно-Казахстанкой области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Карагандинской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +14+19 (на юге +23+28), ночью +5+10 (на юге +15).

В Алматинской области днем ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +10+15.

В Туркестанской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +14+19.

В Павлодарской области местами ожидается дождь с грозой, возможен град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +14+19, ночью +7+12.

В Жамбылской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Костанайской области днем без осадков, ночью ожидается дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, туман. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Северо-Казахстанской области ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +14+19, ночью +4+9.

В Мангистауской области без осадков. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Атырауской области без осадков, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +20+25.

В Кызылординской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Актюбинской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь с грозой. Днем +24+29, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области без осадков, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды, на отдельных горных реках востока и юго-востока страны ожидается увеличение водности», — предупредили синоптики.