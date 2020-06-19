Ковид на будущее

Зачем казахстанцев заражают «паниковирусом»?

Эпидемия неопределенности и паники в последние дни распространяется по стране едва ли не быстрее «короны». И, если уж откровенно, главный источник этой заразы – наши дорогие власти, прежде всего – медицинские. Чиновники в белых халатах обожают взаимоисключающие посылы. С одной стороны, «мы всех вылечим, наши врачи работают день и ночь, всем необходимым обеспечены», с другой – «стационары заполнены под завязку, поэтому соблюдайте наши рекомендации и лечитесь сами».

Между тем, из главного города державы летят новости — одна другой горячее: треть кабмина на самоизоляции, глава Минздрава в больнице, у председателя межведомственной комиссии по противодействию эпидемии — КВИ в бессимптомной форме… А тут еще настоящая медико-политическая «бомба»: в числе носителей «короны» оказался даже елбасы, уже давно самоизолированный. И что прикажете думать простому смертному, видя, как вирус записывает в ковидные деятели партии и правительства первых среди избранных — с их-то ВИП- медициной?

Впрочем, после откровений глав департаментов здравоохранения Алматы и Нур-Султана, признавших стремительно растущее число госпитализируемых в обеих столицах, стало очевидно: отечественная медицина может не вынести… нашей с вами безответственности. О том, что за этим последует, красноречиво поведала главный врач Нур-Султана Сауле Кисикова. «Если вы не будете соблюдать санитарные нормы и при необходимости своевременно изолироваться, то возникнет очень серьезная, тяжелая ситуация в городе – заявила она в среду на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций — …Ваше беспечное отношение может вызвать нехватку медработников и коек. Халатное отношение не должно привести к повторному итальянскому сценарию, когда пациенты лежали в коридорах, не хватало аппаратов ИВЛ, не хватало медицинских работников».

Ее алматинский коллега Камалжан Надыров высказался не столь резко, но примерно в том же ключе: «К сожалению, мы вынуждены избирательно подходить и госпитализировать пациентов исключительно со средней и тяжелой степенью тяжести». Он признал: в крупнейшем мегаполисе страны не хватает ни мест в больницах, ни специалистов, «готовых работать с ковидными пациентами».

Оба начальника, не сговариваясь и, возможно, сами того не желая, послали обществу недвусмысленный месседж: государственное здравоохранение двух лучших по качеству жизни городов страны на грани краха. Хотя об этом можно догадаться и без них: социальные сети полны исповедей «коронованных» астанчан и алматинцев. Словом, нас пугают, а нам… все-таки страшно.

А чего, в таком случае, ожидать всем остальным – карагандинцам, актюбинцам, уральцам, у которых, как говорится, труба пониже и дым пожиже? Косвенно ответил на этот вопрос аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. «Если ситуация не улучшится, нам скоро будет не хватать медиков. Поэтому сейчас нужна помощь медиков, кто работает в частном секторе. Нужны медсестры, санитары, рентгенологи, анестезиологи и другие».- написал глава области в Facebook. Его коллеги по «губернаторскому корпусу» пока молчат, но, судя по вестям из соцсетей, у большинства из них ситуация не лучше. Короче, проблемы везде одинаковы – что в столицах, что в «провинциях»…

И чем же отвечает на эти вызовы центральная власть? По существу, ничем. Так называемые дополнительные ограничительные меры правительства, объявленные в четверг, по сути повторяют прежний «дырявый» карантин. Хотя президент, анонсируя эти меры накануне, преподнес их как «стабилизацию эпидемиологической обстановки». Странно выглядит уже то, что введенные кабмином ограничения распространяются лишь на два выходных дня – 20 и 21 июня. А что должно произойти, начиная с 22-го? Прекратится рост заражений? Пойдет на спад смертность? Или после уик-енда кардинально улучшится кадровая и материально-техническая база здравоохранения? Очень хочется верить и в первое, и во второе, и в третье, но…

Тот же Минздрав устами своего рулевого Елжана Биртанова прогнозировал прохождение пика заболеваемости сначала в апреле, потом в мае. А неделю назад, 13 июня, аккурат накануне его госпитализации с коронавирусом, министр объявил о начале второй волны эпидемии. Неужто на сей раз Елжан Амантаевич доложил в правительстве о точной дате «раскоронования» — 22 июня? Разумеется, нет. Он серьезный специалист и прекрасно понимает: коронавирус с нами надолго, до ближайших выходных от него, уж точно, не избавиться.

Значит, меры нужны не пожарные (в стиле «доживем до понедельника»), а долговременные и системные. Ну, например, такие:

Снова закрыть Нур-Султан и Алматы на жесткий карантин до полной ликвидации вспышки инфекции.

В остальных регионах ситуативно вводить так называемый «разумный» карантин, а в случае крайней необходимости объявлять в них региональную чрезвычайную ситуацию в соответствии с законом о чрезвычайном положении

Привлечь Вооруженные силы (прежде всего, инженерно-строительные подразделения ВС) к возведению модульных госпиталей в городах и районах с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией, а не только в двух столицах и Шымкенте.

Обратиться к странам, сумевшим преодолеть «горячую» фазу пандемии с просьбой прислать в Казахстан специалистов-эпидемиологов.

Прислушаться к предложению парламентской фракции партии «Ак Жол», организовав санитарный поезд (поезда) в отдаленные районы страны, чтобы бесплатно протестировать всех потенциальных носителей и уже заболевших КВИ. Обязать национального железнодорожного перевозчика КТЖ полностью (включая оплату труда медиков) профинансировать эту акцию.

В кратчайшие сроки разработать и принять закон о карантине в РК, чтобы исключить все правовые разночтения по поводу карантинного режима.

Возложить на компании квазигосударственного сектора расходы на приобретение тестов, защитных костюмов и другого необходимого оборудования для борьбы с вирусом.

Отправить лучших студентов казахстанских медвузов на переподготовку в качестве инфекционистов в ведущие зарубежные учебные заведения — на деньги того же квазигоссектора.

Организовать на производственных площадках автосборочных предприятий страны сборку карет скорой помощи, реанимобилей и другой спецтехники для нужд здравоохранения

Обнародовать исчерпывающий отчет о расходовании выделенных из бюджета на борьбу с пандемией денег (125 млрд. тенге). И в случае обнаружения хищений или нецелевого использования наказать виновных по всей строгости закона.

Вот вам первые приходящие на ум «10 простых шагов», сделать которые вполне реально – при наличии, конечно, политической воли. Понятно, что это потребует от того же правительства немалых усилий. Зато гарантированно убьет вирус паники в головах миллионов сограждан, заставив их поверить в серьезность намерений власти, в ее способность (ну, или, по крайней мере, готовность) предвидеть и предупредить любое развитие событий. А не просто рассказывать людям про их «беспечность», пугая «итальянским сценарием».

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