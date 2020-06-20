Пандемия коронавируса перевернула рынок труда с «ног на голову» – ООН

Алматы. 20 июня. КазТАГ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса перевернула рынок труда с «ног на голову», сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Пандемия COVID-19 перевернула рынок труда с «ног на голову». Изменения коснулись каждого работника, затронули каждое предприятие и каждый уголок земного шара. Сотни миллионов людей потеряли работу», — сказал Гутерриш представляя новое исследование ООН «COVID-19 и сфера труда».

Он подчеркнул, что за первый месяц кризиса доходы тех, кто трудится в неформальном секторе экономики, сократились на 60%.

Вместе с тем, многие компании и их сотрудники приспособились к меняющимся условиям труда. Например, миллионы людей сразу же перешли на работу в онлайн-режиме. Во многих случаях работа «на удаленке» оказалась не менее продуктивной. Однако не все смогли работать из дома, и не все виды труда можно было выполнять в онлайн-режиме. К тому же в период пандемии целый ряд услуг оказался не востребован.

Экономисты опасаются, что многие малые и средние предприятия, которым пришлось закрыться, скорее всего и не откроются, так как они просто не смогут выжить.

В этой связи Гутерриш, ссылаясь на представленное им новое исследование, предложил всем государствам незамедлительно поддержать предприятия, входящие в группу риска, и их работников, помочь им сохранить рабочие места и избежать закрытия.

Глава ООН полагает, что в период восстановления сразу после ослабления ограничений нужно уделять больше внимания обеспечению безопасности на рабочих местах. И в целом, по его словам, восстановление после пандемии должно быть ориентировано на интересы человека и обеспечение устойчивого развития. Он предлагает более активно использовать новые технологий для создания достойных рабочих мест.

Отметив, что сейчас все с нетерпением ждут возвращения к нормальной жизни после кризиса, генсек ООН сказал, что мир до COVID-19 был далек от нормы.

«Рост неравенства, системная гендерная дискриминация, отсутствие возможностей для молодежи, стагнация зарплат, безудержное изменение климата – ни одно из этих явлений никак нельзя назвать нормой», — заявил Гутерриш.

Он добавил, что пандемия выявила огромные недостатки, слабые места и прорехи, в том числе и на рынке труда.

«После этого кризиса сфера труда не может и не должна оставаться такой, как прежде. Настало время для скоординированных глобальных, региональных и национальных усилий по созданию достойных рабочих мест для всех граждан», — подчеркнул глава ООН.

Он призвал взять на вооружение повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и выйти из этого кризиса более сильными.