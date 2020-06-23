Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ — Дожди с грозами местами ожидаются на севере и юге Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на северные и южные области страны – местами пройдут дожди с грозами. На остальной территории ожидается погода без осадков. По республике местами сохраняется усиление ветра, на востоке – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 9-14, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, во второй половине кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +17+19.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +20+22.

В Акмолинской области дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, местами туман. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Карагандинской области кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +25+30 (на юге +34), ночью +7+12 (на юге +17).

В Алматинской области днем ожидается кратковременный дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +31+36, ночью +14+19.

В Туркестанской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Павлодарской области кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +26+31, ночью +10+15.

В Жамбылской области днем кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +19+24.

В Костанайской области днем без осадков, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области на востоке дождь с грозой, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +4+9.

В Мангистауской области без осадков, сильная жара. Днем +34+39, ночью +21+26.

В Атырауской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +15+20 (на юге – 23).

В Актюбинской области днем без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Западно-Казахстанской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды», — предупредили синоптики.