Подходы по борьбе с интернет-пиратством разрабатываются в ЕАЭС

Алматы. 23 июня. КазТАГ — Подходы по борьбе с интернет-пиратством разрабатываются в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В ЕАЭС будут выработаны согласованные подходы по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности в интернете. Об этом сообщил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков по итогам консультативного комитета по интеллектуальной собственности, который прошел в штаб-квартире ЕЭК. В обсуждении приняли участие представители всех стран ЕАЭС, а также Евразийского патентного ведомства и исполнительного комитета СНГ», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что участники заседания обсудили вопросы государственного стимулирования создания и использования объектов промышленной собственности, определения размера убытков от нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, «параллельного» импорта и возможности развития функционала патентных ведомств государств ЕАЭС.

Вместе с тем был рассмотрен аналитический обзор в сфере интеллектуальной собственности в странах союза.

«Подготовленная ЕЭК информация содержит анализ законодательства государств-членов в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, обзор деятельности уполномоченных органов и организаций по коллективному управлению правами. В аналитическом обзоре большое внимание уделено экономическим аспектам прав на объекты интеллектуальной собственности», — следует из сообщения.

Консультативный комитет по интеллектуальной собственности создан 25 сентября 2012 года. В состав комитета входят руководители, заместители руководителей министерств и ведомств и представители бизнес-сообщества государств ЕАЭС. Комитет занимается подготовкой рекомендаций для ЕЭК в сфере интеллектуальной собственности, проведением консультаций, подготовкой предложений по взаимодействию уполномоченных органов государств союза и другими вопросами.