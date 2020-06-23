Уход конем

Почему Назарбаев оказался более прилежным учеником Екатерины Великой, чем Лукашенко

Чем дольше мы наблюдаем президентскую предвыборную кампанию в Беларуси, тем очевиднее становятся параллели с казахстанскими реалиями вчерашнего дня. У первого президента Казахстана получилось вовремя соскочить с этой «карусели». И тем самым подтвердить верность замечания, приписываемого Екатерине II: «Управлять – значит предвидеть».

А вот у белорусского «монарха» Александра Лукашенко за примерно такой же срок у руля государства не слишком удачно получается и то, и другое. Последние годы экономика этой небольшой страны держалась исключительно за счет дешевой нефти из России и российских же миллиардных кредитов. Ну, еще сельское хозяйство выручало: «колхозник» Лукашенко традиционно уделял агросектору повышенное внимание, изначально сориентировав отрасль на экспорт практически всего произведенного. В итоге белорусы залили российский рынок молоком, завалили колбасой и сыром. Наши прилавки, кстати, тоже ломились от этого добра.

Александр Лукашенко. (Фото: M.Metzel)

Тут «Рыгорычу», видно, почудилось, что он держит Бога за бороду и… Все, кто мало-мальски интересуется политикой, хорошо знают, к чему это привело: Лукашенко, став слишком «токсичным» для Москвы, попытался заигрывать с Западом. Но и в географически близкой Европе, похоже, его не особо празднуют: там уже намучились с Украиной и теперь не знают, что с ней делать – бросать жалко (столько денег вложено!), а нести все тяжелее… Вот и «последний диктатор Европы», вздумай он разыгрывать западную карту накануне президентских выборов (уже шестых для себя!) вряд ли добьется желаемого.

С другой стороны, Москва, изрядно уставшая от эксцентрики белорусского лидера, явно ищет замену «верному другу и союзнику». А скорее всего уже нашла. В Кремле наверняка сделали ставку на бывшего главу Белгазпромбанка, одно название которого говорит само за себя. Правда, сегодня Виктор Бабарико с сыном сидят в СИЗО белорусского КГБ, но это лишь множит ряды готовых поддержать его жителей Полесья. Даже верная действующему президенту глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявляет: местонахождение претендента не препятствует его регистрации. Да и сам Лукашенко не раз изъявлял желание увидеть оппонента на выборах. Бабарико, конечно, не обладает батькиной харизмой. Но, если верить данным аналитика Артура Хачуяна, чья компания Tazeros Global Systems вывела рейтинги кандидатов по предпочтениям почти 7 миллионов белорусов – активных пользователей соцсетей, то почти пять миллионов готовы голосовать за кого угодно, кроме Лукашенко. Последнего могут поддержать всего 3,8 процента изученной аналитиками аудитории или 263 тысячи человек. Для страны с населением ровно вдвое меньше нашего результат впечатляющий. И хотя в поголовно бедной Беларуси богач-банкир не самый подходящий кандидат в народные любимцы, он вполне может стать им на антилукашенковской волне. (Особенно если кремлевские стратеги окончательно решат «слить» заклятого друга Сашу). Теоретически подобный шанс в июне прошлого года имел казахстанский «кандидат против власти» Амиржан Косанов, но, по выражению своего бывшего шефа Акежана Кажегельдина, «не доехал».

А теперь представим себе на минуту: Нурсултан Назарбаев никуда не уходит 19 марта прошлого года и решает провести выборы в конституционный срок – в 2020-ом.. Разумеется, победа все равно осталась бы за ним. Но это была бы Пиррова победа. На фоне мирового кризиса, усугубленного пандемией, он рисковал бы, как минимум, потерей лица. Именно это, заметим в скобках, и происходит сейчас с президентом Беларуси.

Назарбаев расстался с внешней атрибутикой власти, сохранив куда более ценное — возможность влиять на принятие решений, то есть, реальную власть. Ему было куда уходить так, чтобы не уйти совсем – и он ушел. В Совбез, в Nur Otan, в Конституционный совет… Ему нельзя становиться «просто» пенсионером: от того, как надолго в его руках останется хотя бы один реальный рычаг власти, зависит многое и многие в стране. По сути, на сегодня именно бывший президент остается гарантом межэлитного мира в стране.

В Беларуси единственная, по существу, элита – верхушка государственного чиновничества, которая автоматически сменится (а частично сядет) после прихода нового президента. Так что, уход «на покой» Александра Лукашенко критически на судьбе страны не скажется — затронет только его самого и его ближайшее окружение. Кроме этого ему, по большому счету, нечего терять. И некуда уходить… ну, разве что «друг Владимир» сжалится и вывезет в Ростов – в компанию к Виктору Януковичу. В родной Беларуси Александру Григорьевичу тихая старость точно не грозит. Не случайно же, в самом деле, минский собкор российской «Новой газеты» напомнила ему о трагической судьбе «вождя» социалистической Румынии Николае Чаушеску…

В общем, до 9 августа (а скорее всего и после) у белорусских сябров будет весело. Уже сейчас в городах молодежь выстраивается в так называемые «цепочки солидарности». А на днях в Минске провели простой до гениальности флешмоб: люди держали в руках домашние тапочки и плакатики с понятным каждому жителю страны призывом: «Прихлопнем таракана!».

Первый президент Казахстана, прошедший во многом сходный с белорусским коллегой путь укрепления личной власти (взять хоть референдум по изменению Конституции, дающему президенту право бесконечного выдвижения своей кандидатуры, который Лукашенко провел после второго президентского срока), предпочел не искушать судьбу. И теперь уже его преемнику предстоит отвечать на такие же, в сущности, вызовы, что и в Беларуси. Что из этого получится – еще предстоит понять. Первый год президентства Касым-Жомарта Токаева, породив немало разочарований, все же, оставил место надеждам.

Белорусам тяжелее — у них больше нет иллюзий…

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