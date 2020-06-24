Подвиг погибших в ВОВ навсегда останется в наших сердцах – Токаев

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ — Подвиг погибших в Великой Отечественной войне навсегда останется в наших сердцах, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«По приглашению президента России Владимира Путина посетил военный парад в Москве, посвященный 75-летию Великой Победы. В числе военных расчетов по Красной площади прошли и военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана. Возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», — написал Токаев на своей странице в Twitter в среду.

По данным Акорды, на уровне глав государств и правительств, наряду с Токаевым и инициатором парада – Путиным, юбилейный парад также посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, член президиума Боснии и Герцеговины от Сербов Милорад Додик, а также руководители ряда международных организаций.

«В юбилейном параде приняло участие более 13 тыс. военнослужащих, 216 единиц военной техники, 75 единиц различного типа боевых летательных аппаратов. По Красной площади парадным маршем прошли 53 пеших колонн. Торжественным строем промаршировали 13 расчетов, представлявших вооружённые силы стран СНГ и других иностранных государств. От Республики Казахстан участие в параде приняли 55 военнослужащих воинских частей десантно-штурмовых войск», — добавили в Акорде.

Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в параде Победы в Москве.