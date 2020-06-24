Алматы. 24 июня. КазТАГ — Чиновники Алматы заявили о достаточности запасов парацетамола в аптеках, передает корреспондент агентства.

«Мониторинг, проведенный по оптовым компаниям и в аптеках города, показал, что имеется достаточное количество лекарственных препаратов. (…) На сегодня на складах и аптеках города имеется Парацетамол 0,5 №10 в количестве 24 370 упаковок, кроме того, фармкомпаниями «Инкар» и «Медсервис плюс» завезено 450 000 упаковок, которые находятся на таможенной очистке. Кроме того, имеется достаточное количество парацетамолсодержащих препаратов, такие как Панадол, Эффералган, Фервекс, Колдрекс, День/Ночь и другие. Аналоги противовирусного лекарственного средства Ацикловир, такие как препараты Ингавирин, Тамифлю, Кагоцел в достаточном количестве», — сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы в среду.

По данным ведомства, «на сертификации находится препарат Ингавирин 90 в количестве 68 480 упаковок, который поступит в реализацию в начале июля этого года».

«По градусникам – оптовыми фармацевтическими компаниями ведутся переговоры о скорейшей поставке данного медизделия в Республику Казахстан. Сложность заключается в том, что производимая продукция пользуется большим спросом в странах изготовителя (Россия, Китайская Народная Республика) и импорт в другие страны осуществляется в ограниченном количестве», — следует из сообщения.

В ДККБТУ пояснили, что в связи со снятием чрезвычайного положения (ЧП) в настоящее время в Алматы наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и, в частности, коронавирусной инфекции (КВИ).

«В этой ситуации, соответственно, возрос спрос на наиболее часто используемые лекарственные средства и медизделия, в частности, на термометры. При этом многие граждане, следуя неофициальным источникам в социальных сетях и советам своих знакомых, начали закупать лекарственные средства и заниматься самолечением. Ажиотажный спрос, приобретение лекарств на запас привел к перебоям в наличии тех или иных препаратов», — заверили в ведомстве.

Также в департаменте призвали «не заниматься самолечением, особенно антибиотиками в профилактических целях».

«Это может привести к негативным последствиям, как появления осложнения и привыкания, просим не верить фейковым новостям в социальных сетях. С профилактической целью необходимо больше употреблять растительную пищу богатую натуральными витаминами, сейчас ее в достаточном количестве. В аптечные организации через фармацевтическую ассоциацию и непосредственно напрямую настоятельно рекомендуем ограничить количество отпускаемых лекарственных средств безрецептурного списка», — резюмировали в ДККБТУ Алматы.