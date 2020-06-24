Казахстанско-китайскую границу временно закроют 25 июня

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Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ — Казахстанско-китайскую границу временно закроют 25 июня, передает корреспондент агентства.

«25 июня на постах казахстанско-китайской границы будет временно приостановлена работа. (…) Закрытие пропускных пунктов инициировано китайской стороной в связи с празднованием Дня риса в Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении национальной палаты предпринимателей «Атамекен» со ссылкой на комитет национальной безопасности (КНБ) РК в среду.

Отмечается, что пропуск лиц и грузовых авто возобновится 26 июня.

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