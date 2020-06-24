Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ — В Нур-Султане суды закрыли на карантин до 3 июля, сообщает пресс-служба городского суда.

«В связи с заболеванием СOVID-19 отдельных судей и сотрудников судов города Нур-Султана в период с 24 июня по 3 июля в зданиях столичных судов введен карантин», — написала пресс-секретарь суда Нур-Султана Ботагоз Баянова на своей странице в Facebook в среду.

Она уточнила, что онлайн-рассмотрение судебных дел перенесены на более поздние сроки, за исключением административных дел, а также материалов, связанных с санкционированием мер пресечения, продлением срока содержания под стражей и отдельных материалов, не терпящих отлагательств.

«Данные меры являются вынужденными и направлены на сохранение здоровья граждан», — резюмировала Баянова.