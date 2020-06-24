Союзники по НАТО вышли на тропу раздора

Газета Le Monde опубликовала редакционную статью под названием «Grand froid entre les Etats-Unis et l’Europe» — «Чрезвычайное охлаждение отношений между Соединенными Штатами и Европой».

В предисловии к ней говорится так: «Трансатлантические отношения не переставали ухудшаться при Дональде Трампе. Европейцы теперь отдают себе в этом отчет. Поэтому им теперь остается предпринимать действия».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «На этот раз мы не можем возложить вину на коронавирус. Отношения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом складываются все хуже и хуже, и за такое стабильно поступательное ухудшение ответственен, по сути дела, один человек: Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов.

Дональд Трамп. (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Прошедшая неделя была также полна сюжетов, свидетельствующих о раздоре. Она началась в понедельник, 15 июня, с видеоконференции министров иностранных дел двадцати семи стран (являющихся членами североатлантического альянса) при участии шефа американской дипломатии Майка Помпео. То, что официально именовалось «обменом мнениями», в действительности явилось такой чередой монологов, какая на обычном языке называется диалогом глухих. Безрезультатное завершение этой встречи осталось незамеченным постольку, поскольку никакие результаты на самом деле и не ожидались.

Затем президент Трамп подтвердил свое намерение сократить количество американских военных, дислоцированных в Германии, до 25 000 человек. Их численность там сейчас составляет 35 400 человек. Следовательно, предполагается вывод 9 500 военнослужащих. Военные базы США находятся там не только для того, чтобы защищать Германию. Они также призваны служит платформой для американских войск, развернутых в других регионах. Но Трамп питает множество обид, особенно торговых, на Германию, и он регулярно предупреждает ее о необходимости увеличения расходов на оборону.

Однако последнее его решение было объявлено сразу после отказа канцлера Ангелы Меркель поехать на саммит G7, который должен был состояться в конце июня в Вашингтоне, но впоследствии оказался отменен. И оно (такое решение американского президента) может быть воспринято как мера наказания.

Непрекращающиеся атаки

Следующий эпизод — польский. Варшава долгое время прилагала усилия к тому, чтобы добиться размещения американской военной базы на восточном фланге Европейского Союза, и поэтому поспешила выступить с предложением принятия на своей территории тех войск, которые предполагается вывести из Германии.

Обрадованный этой возможностью внести раскол в состав (объединенной) Европы Дональд Трамп пригласил президента Польши Анджея Дуду приехать в Вашингтон 24 июня. Тот факт, что этот визит совершается за четыре дня до президентских выборов в Польше, на которых господин Дуда будет баллотироваться в качестве кандидата, не беспокоит ни того, ни другого президента, равно как и официальную Варшаву, которая не выглядит смущенной этим очевидным вмешательством в польскую избирательную кампанию — не говоря уж о пощечине, наносимой миссис Меркель Польшей.

Потом в четверг (американский) министр финансов Стивен Мнучин обратился к нескольким своим европейским коллегам, в том числе к французскому, с просьбой выйти из переговоров по цифровым налогам, которые европейцы хотят ввести в отношении GAFA (Google, Apple, Facebook и Amazon). Мало того: господин Мнучин предупредил их о том, что страны, которые введут такие налоги, будут подвергаться американским санкциям. Бруно Ле Мэр (французский министр экономики и финансов) возопил: «провокация».

В свете таких событий трудно оспорить сказанные главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем газете Wall Street Journal слова. Он указал на то, что непрекращающиеся атаки господина Трампа против Европейского Союза, который тот считает организацией, созданной для нанесения вреда Соединенным Штатам Америки, привели к ухудшению трансатлантических отношений.

Европейцам надлежит сегодня извлечь уроки из такого негативного развития событий и, не дожидаясь возможной победы демократа Джо Байдена на выборах в ноябре, который в любом случае не вернется к статус-кво, укрепить свой потенциал для осуществления реальной внешней политики, призванной служить защите их собственных интересов. Франция, Великобритания и Германия справедливо выступили в пятницу против Вашингтона по вопросу повторного введения санкций против Ирана: европейский интерес здесь заключается не в том, чтобы подорвать ядерную сделку с Ираном».

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