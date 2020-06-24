Война Миров. Кремлевское видение Второй мировой

Владимир Путин перечислил скелеты в шкафах Запада

Владимир Путин – не историк, поэтому к теме Второй мировой войны в своей большой статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» он подошел как политик. Кстати, с исторической точки зрения за изложенные факты и трактовки к нему сколько-нибудь серьезных нареканий нет. Эссе о прошлом от президента России фактически является посылом элитам коллективного Запада в настоящем. Вкратце суть его такова: в развязывании Второй мировой главная вина лежит на западных державах, о цинизме и лицемерии которых в Москве знают, помнят и имеют ввиду. Все придуманные комплексы вины и покаяния для России коллективный Запад может оставить себе. Поле для диалога и сотрудничества при этом оставлено, но если «партнеры» его отвергают, то Кремль будет себя вести в соответствии с тем, как видится правильным ему, а не лукавым радетелям за чужую добродетель. Внутри страны российским элитариям не только указана, но и четко разжевана генеральная политическая линия по отношению к Западу и собственному историческому прошлому в средине XX века.

Владимир Путин. (Фото: kremlin.ru)

Целевым адресатом статьи Владимира Путина является правящая элита США, на что указывает сам ресурс «National Interest», аудиторией которого является в первую очередь американский истеблишмент и экспертные круги. Хозяин Кремля четко демонстрирует кого считает лидером в коллективном Западе и кому доносит свою публичную позицию. Джейкоб Хайлбранн, главный редактор журнала, отдельно акцентировал внимание на том, что западная аудитория в основном не знакома с подобными точками зрения и для нее это будет пищей для ума.

Президент России истоки Второй мировой войны выводит из Версальского мира 1919 года, юридически оформившего завершение Первой мировой войны. В принципе, западной историографии это отнюдь не противоречит, хотя в исторической науке почти все истины конвенциональны (то есть число разделяющих ту или иную точку зрения колеблется в зависимости от объемов исторического знания и его интерпретации).

Очень важным моментом, где позиция Владимира Путина расходится с генеральной линией западной пропаганды и публицистики (не путать с серьезной исторической наукой) является пакт Молотова-Риббентропа. Западные пропагандисты утверждают, что именно советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 года дал толчок к развязыванию Второй мировой войны. Российский лидер настаивает на советской (и современной российской) точке зрения, согласно которой прологом к очередной гигантской бойне является Мюнхенский сговор 1938 года.

СССР в Мюнхене не участвовал (хотя итоговые документы на стол к Сталину попали чрезвычайно быстро), но свою позицию заявлял открыто и обещал Чехословакии поддержку, если Франция свои союзнические обязательства по отношению к Праге выполнит, а Польша обеспечит проход для советских войск через свою территорию. Однако по итогам переговоров в Мюнхене Париж отказался от ранее подписанных с Чехословакией договоренностей и фактически предал своего союзника. Тот факт, что Франция осенью 1938 года перестала быть великой державой (государству с таким статусом нельзя не соблюдать союзнических договоров) – это важный, но не единственный итог Мюнхенского сговора. Фактически на той конференции была торпедирована система коллективной безопасности в Европе, а мелкие государства Восточной Европы стали спешно переориентироваться на Третий рейх.

Защитники Мюнхенского соглашения западных демократий – Великобритании и Франции – с нацистской Германией и фашистской Италией в качестве оправдания позиции Лондона и Парижа приводят то, что они от сговора не получили ни кусочка новых территорий, тогда как СССР после советско-германского договора получил значительные территориальные приобретения за счет Польши. Аргумент более чем спорный, поскольку германские колонии по итогам Первой мировой войны Великобритания и Франция (плюс Бельгия, Япония) поделили еще в 1919 году. К тому же Советский Союз в 1939 году занял те земли (кроме Львова), которые входили в состав Российской империи и были утрачены после войны, развязанной Польшей в 1919 году.

Президент Путин открыто обвиняет Польшу в качестве одного из виновников развязывания Второй мировой войны, поскольку Варшава участвовала в разделе Чехословакии 1938 года, аннексировав у нее Тешинскую область. Польша, кстати, первой заключила с Германией договор о ненападении. Что касается советского похода в Польшу осенью 1939 года, с целью возвращения ранее утраченных земель на западе, то Владимир Путин напоминает, что к этому времени польская армия уже была разгромлена, а правительство бежало из страны. СССР элементарно не мог позволить, чтобы немецкие войска вышли на дальние подступы к Минску и Киеву после падения Польши, поскольку неизбежность войны с Германией советским руководством четко осознавалась. А вот то, что в 1941 году СССР, США и Великобритания окажутся в одном лагере союзников – из 1939 года было совершенно не очевидно.

Перекидывая мост в настоящее, хозяин Кремля напоминает: «Принимают насквозь лицемерные политизированные декларации. Так, например, одобренная 19 сентября 2019 года Европейским парламентом резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» прямо обвинила СССР – наряду с нацистской Германией – в развязывании Второй мировой войны. Естественно, что каких-либо упоминаний о Мюнхене там не содержится». Попутно он обвинил западных «партнеров» в подлости, когда при перечислении участников антигитлеровской коалиции не упоминается Советский Союз. Еще автор статьи отдельно указал, что кроме собственно вермахта против СССР воевали и сателлиты гитлеровской Германии. Потом со ссылками на цитаты Рузвельта и Черчилля он фиксирует решающий вклад Советского Союза в разгром вооруженных сил нацистов и их приспешников.

Владимир Путин напоминает, что Организация Объединенных наций и место Москвы в качестве постоянного члена Совбеза ООН – один из результатов сотрудничества великих держав в годы Второй мировой войны. Посыл российского лидера предельно ясен: в глобальных вопросах, особенно касающихся безопасности, главным мировым державам следует сотрудничать и договариваться. И здесь же четко проступает альтернативный вариант, согласно которому Россия готова к самостоятельному движению в современном мире и его реалиях.

Стоит заметить, что предлагая диалог, автор обширной статьи не скрывает своего недоверия к Западу, за его лживость, цинизм и лицемерие. Мол, мы все про вас знаем не понаслышке, но худой мир лучше доброй ссоры.

Статья президента Путина – это еще и внятный сигнал российской элите, которая часто демонстрирует разновекторность своих идеологических и политических пристрастий – то маршалу Маннергейму памятную доску повесят, то атаману Краснову памятник поставят. Теперь им выставлены внятные маяки и ориентиры. После этого нельзя будет сказать, что предал страну и ее историю, идеологию по незнанию и отсутствию четких циркуляров.

Массовая оцифровка документов периода Великой Отечественной войны сделала доступным широкой общественности огромный массив материалов той поры. Аналогичным путем идут и многие другие государства-участники Второй мировой войны, хотя и с отставанием от России. Правда, здесь нужно понимать и учитывать, что серьезные историки к историческим фактам относятся спокойно и с соотнесением их с конкретной исторической эпохой и ее условиями. Алексей Исаев, например, в расстреле польских офицеров в Катыни ничего экстраординарного не видит, поскольку это своеобразный ответ за десятки тысяч уничтоженных поляками красноармейцев, взятых в плен после битвы под Варшавой в 1920 году. Но Владимир Путин – политик, а потому тему Катыни в своем эссе опустил вообще, затронув в первую очередь те моменты, которые сам считает важными.

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