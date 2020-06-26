Экс-зам Цоя по медцентру управделами президента заменила Актаеву на посту замглавы минздрава

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Лязат Актаева покинула пост заместителя министра здравоохранения, новым вице-министром стала Ажар Гиният, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Актаева Лязат Мейрашевна освобождается от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении в пятницу.

Актаева была замглавы минздрава с февраля 2017 года. В разные годы занимала руководящие должности в системе здравоохранения Казахстана.

«Постановлением правительства РК Гиният Ажар назначена на должность вице-министра здравоохранения РК», — проинформировали в кабмине.

Гиният с сентября 2017 года была заместителем руководителя медицинского центра управления делами президента РК, до этого в 2005-2017 годы была начальником управления, директором департамента министерства здравоохранения, а еще раньше – 2001-2005 годы – заместителем начальника управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, 25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Елжана Биртанова от должности главы минздрава и назначил министром Алексея Цоя, который с февраля 2019 года до 22 июня 2020 года руководил Медицинским центром управления делами президента, до этого был вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения. 22 июня он был назначен первым вице-министром здравоохранения.