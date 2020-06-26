Крупные спортивные сооружения могут отдать под медстационары в Нур-Султане

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Крупные спортивные сооружения могут отдать под медицинские стационары в Нур-Султане, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

«Если в начале пандемии у нас был один стационар, то сейчас их 12, количество лабораторий с одного увеличили до восьми. Если ранее в день делали до 300 ПЦР-тестов, то сейчас – до 5,5 тыс. Запустили работу мобильных лабораторий. Но сейчас и этого недостаточно. Если так будет дальше продолжаться – будет увеличиваться количество инфицированных, то мы придем к тому, что под стационар будем готовить здания крупных спортивных сооружений, что нежелательно», — сообщил Кульгинов в пятницу.

Он задался вопросом «А кто там будет работать?» и сам же ответил, что врачей на всех не хватит.

«Если на дезинфекцию и на дежурство на блокпостах мы привлекали добровольцев, волонтеров, военнообязанных, то заменить врачей никто не сможет. Здесь нужны медицинские знания. Здесь кадры оперативно не обучишь. Чтобы отучиться на врача, необходимы годы учебы и практики. Для того чтобы облегчить работу медработникам, уже привлекаем медстудентов из университета/колледжей», — отметил глава города.

Аким обратил внимание, что в городе 3,5 тыс. врачей и 8 тыс. средних медработников, а население – 1,2 млн.

«На примере станции скорой помощи мы видим, что количество обращений и вызовов увеличилось с 1 тыс. до 4 тыс. На этой неделе пик был 4,3 тыс. Созданный на базе станции скорой помощи call-центр снимает только часть нагрузки. Также открыли Telegram-бот, через который горожане могут вызвать скорую помощь. Увеличили количество бригад скорой помощи до 150», — проинформировал чиновник.

По его словам, сейчас в городе все поликлиники и больницы задействованы в борьбе с коронавирусом.

«Первую городскую больницу полностью перепрофилировали под стационар. Это позволило только там создать порядка 600 мест, которые уже заполнены. За последние 10 дней количество койко-мест увеличили с 1300 до 3100 – практически в три раза увеличили. Подписали соглашение с республиканскими клиниками (НИИ травматологии и ортопедии, Национальный научный медцентр, Green Clinic) о закреплении за каждой городской поликлиникой возможности проведения компьютерной томографии. Это позволяет на ранней стадии выявить пневмонию. Кроме того, также дополнительно закупаем КТ и аппараты ИВЛ», — сообщил аким.

Также глава города добавил, что продолжается практика использования телемедицины.

«Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют», — сообщил градоначальник.

Кроме того, чиновник написал о датах запуска ситуационного центра, где «специально обученные сотрудники распределяют поток пациентов с КВИ по стационарам, чтобы не было переполненности одного учреждения».

«Это поможет скоординировать работу всех стационаров. Во всех поликлиниках запустили работу колл-центров. Это все позволит уменьшить нагрузку. Разработали специальный сайт COVID-19, через который можно получить всю необходимую информацию в виде справок, консультации. Планируем его запустить в понедельник», — анонсировал Кульгинов.