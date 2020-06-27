Токаев поблагодарил работников СМИ за полезный вклад в реализацию госполитики

Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил работников СМИ за полезный вклад в реализацию государственной политики, передает корреспондент агентства.

«Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение. Благодарю вас за полезный вклад в реализацию госполитики, направленной на трансформацию нашего общества. Желаю вам успехов и благополучия!» — написал Токаев на своей странице в Twitter в субботу.

Напомним, до июля 2019 года казахстанские журналисты отмечали свой профессиональный праздник 28 июня, и он назывался День работников связи и информации, который был установлен указом первого президента РК Нурсултана Назарбаева 20 октября 2011 года.

21 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что профессиональные праздники работников связи и информации в Казахстане предлагают отмечать раздельно: День работников связи – 17 мая, а День работников информации – 28 июня.

24 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана.

26 июля сообщалось, что профессиональные праздники журналистов и связистов решили отмечать раздельно в Казахстане: День работников связи и информатизации – 17 мая, День работников средств массовой информации – 28 июня.