Байконыр. 27 июня. КазТАГ – Ограничительные меры усилили в Байконыре до 5 июля, передает КазТАГ.

«С 00.00 27 июня вступает в силу постановление главы администрации города Байконыра №327 от 26 июня «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Байконыр и внесении изменений в постановление главы администрации города Байконыр от 14 апреля №184», — говорится в сообщении.

Согласно документу, режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Байконыра и ограничительные мероприятия по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконыр до 00.00 5 июля.

Продлен запрет

на проведение массовых, зрелищных, спортивных, семейных, памятных и корпоративов на территории города.

Возобновлено приостановление деятельности: кинотеатров, выставок, музеев, спортивных учреждений независимо от форм собственности, организаций субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих образовательные услуги, фитнес-клубов, тренажерных залов, общественных бань, бассейнов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, оказывающих подобные услуги; торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов, Центрального универсального рынка, за исключением реализации продуктов питания, средств личной гигиены, бытовой химии, товаров первой необходимости, обмена валют, абонентских отделов операторов связи с режимом работы с 09.00 до 21.00, деятельности аптек – круглосуточно (обеспечить возможность доставки товаров и продуктов питания на дом).

Работу парикмахерских, салонов красоты и автомоек предписано осуществлять с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом с ограничением времени с 10.00 до 18.00 (по предварительной записи).

Организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги общественного питания, предписано работать исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания в гостиницах, а также исключительно для работников органов и организаций).

Предоставление государственных и иных услуг, предоставление которых возможно только в помещениях органов власти и государственных учреждениях, осуществлять по предварительной записи и с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом.

Возобновлен домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Покидать жилое помещение разрешается только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, а также с 06.00 до 21.00 (при наличии документов, удостоверяющих личность) в целях: передвижения на работу; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); совершения покупок продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости в близлежащих к месту проживания (пребывания) магазинах и аптеках; выноса мусора; посещения медицинских организаций; посещения государственных учреждений, банковских, рассчетно-кассовых, почтовых и иных учреждений для получения услуг, сдачи государственных итоговых аттестаций (ЕНТ, ЕГЭ).

Не допускается

передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, и передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

При посещении учреждений, торговых объектов, аптек и рынка в помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра между рядом находящимися людьми, рекомендовано использовать медицинские маски (респираторы).

Жителям в возрасте старше 65 лет предписано не покидать жилое помещение без крайней необходимости.

Для организации доставки продуктов питания, непродовольственных товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно, гражданам, соблюдающим режим самоизоляции на дому в соответствии с выданным персональным постановлением о самоизоляции главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур», а также жителям старше 65 лет, необходимо обращаться на телефон горячей линии +7 (705) 622-74-17.

Приостановлена деятельность такси.

Ограничена работа общественного транспорта: разрешена работа общественного транспорта по маршрутам №2 и 4 с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом в соответствии с рекомендациями, установленными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Ограничено передвижение

по территории города всех видов автомобильного транспорта, за исключением служебного транспорта предприятий, организаций и учреждений, и личного автомобильного транспорта граждан для следования к месту работы и обратно, а также для доставки продуктов питания и товаров первой необходимости.

Запрещен проезд

пассажирского, легкового транспорта и проход людей через контрольно-проверочный пункт (КПП) №3 и ограничен проезд

транспорта и проход людей через КПП №1, 5 и 6 с 22.00 до 05.00 (за исключением транспорта служб экстренного реагирования).

Въезд (выезд) на территорию Байконыра жителей города, поселков Торетам и Акай будет осуществляться только в целях следования к месту работы при наличии постоянного пропуска и специального пропуска для въезда (выезда) в город граждан и транспортных средств на время ограничительных мероприятий и специального пропуска для въезда (выезда) в город на время ограничительных мероприятий, выданных управлением безопасности и режима администрации города, или специальных пропусков филиала государственной корпорации «Роскосмос» на Байконуре (за исключением служебных автомобилей служб экстренного реагирования и правоохранительных органов).

Специальный пропуск для въезда (выезда) в город граждан на время ограничительных мероприятий выдается для следования к месту работы, получения государственных выплат, посещения медицинских организаций, выезда на постоянное место жительства, поступления в учебные заведения, сдачи государственных итоговых аттестаций (ЕНТ, ЕГЭ), выезда на дачные участки, в случае въезда и выезда для организации похорон.

Ограничен въезд на территорию города и выдача разовых пропусков для граждан, приезжающих по приглашению жителей Байконыра, и командированных лиц. Лицам, прибывшим в город из регионов и территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, а также в целях исполнения договоров, контрактов и иных обязательств, необходимо иметь при себе результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (результаты действительны в течение пяти календарных дней, включая день сдачи анализа). Данное условие не применяется в отношении водителей транспортных средств, перевозящих продукты питания, медикаменты и медицинские изделия, товары первой необходимости и жизнеобеспечения, а также строительные материалы и инструменты (со сроком пребывания в городе не более одних суток).

Приостановлено

осуществление образовательной деятельности государственными дошкольными образовательными организациями (детскими садами), государственными образовательными организациями дополнительного образования.

Дошкольным образовательным организациям предписано считать отсутствие воспитанников в период ограничений уважительной причиной непосещения при расчете размера родительской платы.

Приостановлено осуществление деятельности государственными общеобразовательными организациями, за исключением ГБОУ СШ №4 имени В.П. Глушко и ГБОУ СШ №10 имени В.П. Бармина, на базе которых организованы пункты проведения ЕГЭ.

Предписано проводить государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования в государственных общеобразовательных и образовательных организациях профессионального образования, филиале «Восход» МАИ в соответствии с рекомендациями, установленными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; осуществлять подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Запрещена организация летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе на базе НШ № 15 и ГБУ «КЦСОН».

По информации пресс-службы городской администрации, по состоянию на 26 июня количество зарегистрированных случаев заболеваний инфекцией – 143; количество лиц, находящихся на стационарном лечении – 60; количество лиц, выписанных с выздоровлением – 28. По необъяснимым причинам с сайта городской администрации исчезла статистика с количеством умерших от заболевания коронавирусом.

К сложной ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в Байконыре пытаются привлечь внимание властей в России и Казахстане должностные лица и общественники.

В городских аптеках не осталось доступных лекарственных препаратов – парацетамола, антибиотиков, противовирусных и антигриппозных препаратов. Жители города считают, что жителям Байконыра необходима помощь по противодействию пандемии COVID-19 на уровне государств России и Казахстана.