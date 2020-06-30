Димаш Кудайберген исполнил песню на основе поэмы времен династии Тан на китайском языке на популярном в Китае телевизионном шоу

Чтобы лучше интерпретировать классическое стихотворение, Димаш потратил немало времени на изучение смысловых и эмоциональных тонкостей, заложенных в этом поэтическом произведении

Китайская англоязычная газета Global Times опубликовала статью под названием «‘Everlasting Classics’ back on air after hiatus» — «Вечная классика» возвращается в эфир после перерыва».

В ней говорится так: «В четверг, после четырехмесячного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, китайская телевизионная программа «Вечная классика» (Everlasting Classics) вернулась на Центральное телевидение Китая (China Central Television — CCTV) для того, чтобы продолжить выражение красоты традиционной китайской культуры через музыку.

На новую серию телевизионного шоу его организаторы пригласили нескольких популярных музыкантов, в том числе члена известной китайской группы TFBoys Вана Юаня и казахстанского певца Димаша Кудайбергена, исполнить песни, воссозданные на основе древних китайских стихов.

Ван спел песню, представляющую собой адаптированный вариант поэмы, написанной Тао Юаньмином, известным поэтом времен династии Восточная Цзинь (317–420 годы нашей эры), под названием «Читаю «Каталог гор и морей». Ван сказал, что древние мифы в этой книге представляют собой отличное средство для развлечения детей в ту пору, когда они растут и изучают традиционные китайские ценности.

«Только те люди, которые бок о бок друг с другом пребывают на грани жизни и смерти на поле битвы, могут понять заложенные в этой песне чувства», — сказал один из судей шоу.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил поэму времен династии Тан (618–907 годы) на китайском языке. Чтобы лучше интерпретировать классическое стихотворение, Димаш потратил немало времени не только на совершенствование своего китайского произношения, но и также на изучение смысловых и эмоциональных тонкостей, заложенных в этом поэтическом произведении.

Во время шоу он сказал, что суть поэмы, в его понимании, состоит в том, что ею автор хочет сказать читателям следующее: «Независимо от того, насколько далеко друг от друга находятся двое, дружеские чувства по отношению друг к другу всегда будут сохраняться в их сердцах».

Телевизионная программа «Вечная классика», впервые вышедшая в эфир 16 февраля 2018 года, приобрела популярность вскоре после ее запуска.

Шоу стало последней по времени культурно-ориентированной эстрадной программой, сделавшейся хитом вслед за такими популярными программами, как National Treasure и Chinese Poetry Conference. В настоящее время он имеет рейтинг 8.7/10 на китайской социальной платформе Douban.

Шоу удостоилось множества положительных отзывов на сайте.

«Программа вдохнула в традиционную культуру новую жизнь в условиях современности», — говорится в одном обзоре.

Многие другие обозреватели отметили, что они чувствуют, что способность шоу соединять произведения традиционной и современной популярной культур поспособствует пробуждению желания у молодого поколения узнать побольше об истории и культуре Китая.

Приняли участие в этом шоу многие такие китайские знаменитости, как Сяо Чжан, исполнитель главной роли в популярной веб-драме «Неукротимый», а также мировые знаменитости, в том числе говорящие по-китайски белокурые дочери Джима Роджерса, председателя Rogers Holdings».

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