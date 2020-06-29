США вовлекают в «большую игру» в Центральной Азии такие страны, как Турция — «марионеточное государство», которое несет идеи пантюркизма и панисламизма

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Американцы использовали иностранных боевиков с целью расшатывания стабильности в Центральной Азии, утверждает западный аналитик

Издание Global Village опубликовало аналитическую статью Шейна Куинна под названием «USA wants to destabilise China internally» — «Соединенные Штаты Америки хотят дестабилизировать Китай изнутри».

В предисловии к ней говорится так: «За последние 30 лет американские усилия по подрыву позиции китайских властей поступательно наращивались на фоне растущего влияния Китая на международной арене».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Хорошо информированный бразильский историк Луис Альберто Мониз Бандейра писал, что «операции ЦРУ имели целью осуществление в отношении Китая того же самого, что они (американцы) сделали с Советским Союзом во время войны в Афганистане: ведение войны со своим врагом «чужими руками», то есть со вовлечением в нее таких третьих сторон, как террористические организации, и таких стран, как Турция«марионеточное государство», которое несет идеи пантюркизма и панисламизма».

Планы США по уничтожению коммунизма в Китае включают в себя попытки отсоединить от страны такие ее крупнейшие провинции, как Тибет и Синьцзян, которые находятся в пределах международно признанных границ Китая.

Синьцзян имеет жизненно важное стратегическое и экономическое значение для Китая. Он выступает в качестве моста в Центральную Азию, через которую древний Шелковый путь проходил много веков назад, соединяя Китай со средиземноморским регионом.

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Пекин стремится связать расположенный в западном Синьцзяне город Кашгар с находящимся в 1200 милях к югу от него пакистанским портовым городом Гвадар.

Расположенный на южном побережье Пакистана порт Гвадар сам по себе имеет большое значение и является ключевым компонентом Китайско-Пакистанского экономического коридора China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) — инициированного Китаем в 2013 году инфраструктурного проекта, который постепенно реализуется.

Прокладка трубопроводов, призванных связать Гвадар и Синьцзян, значительно сократит необходимое для доставки подлежащих перевозке сырьевых материалов время и расстояние. Китайские нефтяные поставки следуют по открытому морю на протяжении многих тысяч миль, и на их транспортировку уходит от двух до трех месяцев.

Мониз Бандейра, почетный профессор истории в Университете Бразилиа, сказал: «Трубопровод, призванный связать Синьцзян и Гвадар, сократит это расстояние до 1600 миль. Эти инициативы указывают на формирование геополитической оси. То есть — ценной для Китая карты в контексте «большой игры» в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, в экономическом отношении связанном с Пакистаном и Ираном, государством, которому Китай предложил 60 миллионов евро на восстановление порта Чабахар, находящегося в 43 милях от Гвадара».

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Что же касается Центральной Азии, самой большой, богатой и представляющей наибольшую важность страной этого региона является Казахстан. Он на востоке связан с Синьцзяном протяженной общей границей. В этой республике имеются месторождения нефти, газа и урана со значительными запасами.

Представляется вовсе неслучайным то, что в сентябре 2013 года президент Китая Си Цзиньпин в ходе своего визита в Казахстан объявил, что через Центральную Азию будет проложен «новый Шелковый путь».

Задолго до жестоких акций, совершенных в сентябре 2001 года против Америки, ЦРУ и Пентагон поддерживали террористические действия экстремистских исламских сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, в Центральной Азии, на Кавказе и Балканах.

К примеру, американцы использовали иностранных боевиков с целью расшатывания стабильности в Центральной Азии, которая входила в состав СССР на протяжении более полувека вплоть до его распада, после чего там появились американцы».

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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