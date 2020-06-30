Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Четырехнедельный жесткий карантин рассматривают в числе возможных сценариев в Казахстане, следует из сообщения министерства здравоохранения РК.

«С 10 июня мы наблюдаем значительный рост пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни регистрация дошла до 2,5 тысячи новых случаев таких пневмоний в день. Нашими экспертами были составлены прогнозы количества случаев и необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидемиологической ситуации», — цитирует во вторник пресс-служба минздрава слова министра здравоохранения Алексея Цоя с совещания с участием президента Касым-Жомарта Токаева, посвященном борьбе с коронавирусом.

По словам министра, при первом сценарии без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тыс. случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 тыс.

Второй сценарий, по данным главы минздрава, предусматривает двухнедельный национальный локдаун, при этом сценарии будет регистрироваться до 7 тыс. случаев в день, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном фонде на конец августа, по его прогнозам, составит 80 тыс.

Третий сценарий, добавил он, показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун. Тогда, по прогнозам, на конец августа будут регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тыс., «что в целом соответствует текущей ситуации».

«Данный прогноз считаю наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры», — сказал Цой.

Ранее сообщалось, что минздрав представил 10 первостепенных мер по реагированию на потребности казахстанцев.

Отметим, что указанные меры были представлены на совещании еще 29 июня, но минздрав опубликовал их на своем официальном сайте лишь 30 июня после критики по поводу их отсутствия на официальных государственных ресурсах.

И это при том, что 29 июня президент Токаев отметил плохую информационную работу по части оповещения населения о ситуации с коронавирусом, а также поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе по COVID-19.