Минздрав опубликовал список 10 мер по коронавирусу почти через сутки после критики Токаева

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Министерство здравоохранения Казахстана представило 10 первостепенных мер по реагированию на потребности казахстанцев, передает корреспондент агентства.

«На общественном уровне будут внедряться инструменты социальной и трудовой адаптации, повышение корпоративной ответственности, реализация потенциала информационных технологий», — цитирует во вторник пресс-служба минздрава слова министра здравоохранения Алексея Цоя с совещания с участием президента Касым-Жомарта Токаева, посвященном борьбе с коронавирусом.

Министр представил 10 следующих мер:

— разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне;

— ускорение процедур поставки и закупа лекарств, стимулирование отечественных товаропроизводителей;

— повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией;

— расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов;

— организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах;

— максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому;

— внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;

— оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами;

— изменение порядка захоронения;

— повышение эпиднастороженности граждан.

Отметим, что указанные меры были представлены на совещании еще 29 июня, но минздрав опубликовал их на своем официальном сайте лишь 30 июня после критики по поводу их отсутствия на официальных государственных ресурсах.

И это при том, что 29 июня президент Токаев отметил плохую информационную работу по части оповещения населения о ситуации с коронавирусом, а также поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе по COVID-19.