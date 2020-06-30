Отменить бухучет для некоторых ИП предлагают в Казахстане

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Отменить бухгалтерский учет для некоторых индивидуальных предпринимателей (ИП) предлагают в министерстве национальной экономики Казахстана.

«Предлагается отмена бухгалтерского учета и упрощение налогового учета ИП. Это будет касаться специальных налоговых режимов», — сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

По его словам, в рамках планируемых мер налогового стимулирования министерством рассматривается вопрос упрощения уплаты платежей с фонда оплаты труда через единый платежный документ.

«Предлагается преддекларирование отчетности. То есть налоговые органы будут помогать налогоплательщикам заполнять декларацию. При этом информация будет браться из баз данных информационных систем государственных органов», — уточнил министр.

Также глава МНЭ анонсировал введение принципа «должной осмотрительности».

«У бизнеса появится инструмент, благодаря которому налогоплательщик может убедиться в правильности заключения сделок. Это защитит бизнес от недобросовестных контрагентов – «лжепредпринимателей», — пояснил Даленов.