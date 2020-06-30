В Польше выпустили марку к 175-летию Абая

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – В Польше выпустили почтовую марку к 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«В центральном здании «Почта Польска» состоялась торжественная церемония гашения марки, посвященной 175-летию Абая Кунанбайулы. Проект по выпуску марки был реализован АО «Почта Польска» по инициативе посольства Казахстана в Варшаве в рамках празднования юбилея великого казахского поэта», — говорится в сообщении во вторник.

В ходе вступительной речи посол Казахстана в Польше Алим Кирабаев отметил актуальность философских идей и бессмертного литературного наследия великого писателя, в котором он призывает и вдохновляет современное поколение руководствоваться принципами честности и справедливости, а также служить своему народу и стремиться к просвещению.

«Акцентируя плодотворное и долголетнее сотрудничество двух стран в сфере филателии Председатель АО «Почта Польска» Томаш Здзикота выразил надежду, что почтовая марка с образом великого казахского просветителя вызовет живой интерес среди филателистов и будет свидетельством взаимных совместных успешных проектов. В ходе торжества директор департамента МИД РП Я. Хофмокл, обозначая важность и масштабность творческого наследия Абая, порекомендовал ознакомиться с его знаменитым литературным произведением «Қара сөздер», которые цитировал Папа Римский Иоанн Павел ІІ в ходе его визита в Казахстан в 2001 году», — сказано в сообщении.

В целом, данное мероприятие, проведенное в рамках празднования 175-летия Абая, как отмечается, «представило хорошую возможность ознакомить польскую аудиторию с культурным наследием и духовным богатством народа Казахстана».

«В мероприятии наряду с представителями мосольства Казахстана в Польше, приняли участие руководство АО «Почта Польска» и министерства иностранных дел Польши. В завершение встречи посол передал польской стороне несколько экземпляров книг Абая «Қара сөздер» на польском языке», — добавили в МИД РК.