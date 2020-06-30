Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ — Погода без осадков ожидается во вторник лишь на юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Лишь в юге РК под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на севере – шквал», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9-14, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +14+16.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +18+20.

В Акмолинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, шквал. Днем +23+28, ночью +5+10.

В Восточно-Казахстанской области днем кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +9+14.

В Карагандинской области кратковременный дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30 (на юге +33), ночью +10+15 (на юге +18).

В Алматинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +13+18.

В Туркестанской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +18+23.

В Павлодарской области кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +10+15.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +14+19.

В Костанайской области дождь с грозой, 15-20 метров в секунду, шквал, град. Днем +17+22 (на юге +25+30), ночью +5+10 (на юге +15).

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Мангистауской области без осадков. Днем +25+30 (на юге +33), ночью +17+22 (на севере +14).

В Атырауской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду, шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +19+24.

В Кызылординской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Актюбинской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду, шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25 (на юге +30), ночью +10+15 (на юге +18).

В Западно-Казахстанской области ночью дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26 (на юге +29), ночью +10+15 (на юге +20).

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды», — предупредили синоптики.