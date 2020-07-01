Основное голосование по «обнулению» сроков правления Путина началось в Байконыре

Байконыр. 1 июля. КазТАГ – В Байконыре в 8.00 по местному времени (9.00 по времени Нур-Султана) на избирательных участках началось голосование в основной день на референдуме по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, передает КазТАГ.

Голосование проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации от 01 июня 2020 г. № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 01 июля 2020 г. пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Подготовку и проведение общероссийского голосования на территории Байконура осуществляет территориальная избирательная комиссия Байконура.

В соответствии с постановлением главы администрации Байконура от 12.12.2017 № 417 «Об образовании на территории города Байконур избирательных участков, участков референдума» (с изменениями) на территории г.Байконура образованы 7 участковых избирательных комиссий, определены местонахождение и границы избирательных участков, утверждены члены комиссий, которые приступили к работе с 16 июня.

Проведение голосования до дня голосования (в период с 25.06 по 30.06) будет проводилось ежедневно с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Всего, согласно спискам, переданным в ТИК, около 13 тыс. граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в Байконуре, имеет право участвовать в референдуме, назначенном на 1 июля 2020 года.

Таким образом, все граждане России, имеющие право голоса, проживающие постоянно или находящиеся временно в Байконуре, получат возможность проголосовать на избирательных участках в Байконуре. Для иногородних граждан России выделен специальный участок, расположенный в здании электрорадиотехнического техникума им. М.И. Неделина.

По состоянию на 30 июня на избирательных участках и на выездах на дому и на площадках космодрома по заявкам до дня голосования проголосовали более 40% граждан РФ, находящихся на комплексе «Байконур» и имеющих право голосования.

Закроются избирательные участки в Байконыре в 20.00 по местному времени (21.00 по времени Нур-Султана), после чего члены избирательных комиссий проведут подсчет бюллетеней с проголосовавшими избирателями. Сводные сведения с результатами голосования будут отправлены в Москву в Центризбирком Российской Федерации.

В Байконыре на избирательных участках началось досрочное голосование с 25 по 30 июня на референдуме по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Вынесенные на референдум поправки к Конституции России — система изменений, предложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года и принятых в качестве закона вступят в силу, если будут одобрены большинством участников общероссийского голосования. Одним из ключевых изменений с принятием референдума может стать «обнуление» президентских сроков Путина – он сможет выдвигаться на пост главы государства еще дважды, и в случае победы на следующих выборах – в 2024 и 2030 годах – руководить страной до 2036 года, то есть четыре периода подряд.