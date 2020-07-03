Алматы. 3 июля. КазТАГ – Известный казахстанский режиссер Ермек Турсунов заявил о коррупции в кино на сотни миллионов тенге, передает корреспондент агентства.

«1 ноября 2019 года НАО ГЦПНК (госцентр поддержки нацкино) на портале госзакупок подписало договор номер 69 с ТОО «Евразия Фильмпродакшн» в лице директора Ахметгалиева Нурлана Булатовича. Отчества председателя Центра поддержки кино и директора данного ТОО совпадают неслучайно. Это родной брат Г.Б. (Гульнары Болатовны – КазТАГ) Сарсеновой – председателя центра. Договор был подписан на сумму Т380 млн. Деньги были выделены. Сделаю лишь одну ремарку: режиссером и продюсером «Нартая» также является сама Сарсенова. Присутствует во всем этом действе щекотливый момент об этике госслужащего. Другими словами, госпожа Сарсенова по идее должна была взять самоотвод и заняться своим проектом или же отказаться от него и остаться в кресле председателя центра», — сообщил Турсунов в пятницу на своей странице в социальной сети.

По его словам, «ни то, ни другое сделано не было», он предложил оставить это «на совести госпожи Сарсеновой».

«10 декабря 2019 года по документам договор был исполнен. Отчеты сданы. Деньги были успешно освоены. Однако и тут не все безупречно. На следующий день, когда деньги поступили на счет ТОО «Евразия», Т347,5 млн были перечислены на личный карточный счет Гульнары Булатовны. Причем перечислены с формулировкой «возврат финансовой помощи». Хотя эти деньги имели целевое назначение и там нет ни слова о «финансовой помощи». И напомню – это бюджетные деньги. Несмотря на это, отчеты были без вопросов приняты в министерстве», — уточнил режиссер.

25 мая, напомнил он, «Сарсенова выступила с пламенным воззванием в СМИ».

«В нем говорилось о том, что в такой тяжелый момент истории надо быть патриотами страны и демонстративно вернула Т380 млн. Через какое-то время Гульнара Булатовна, видимо в пылу патриотических чувств, добавила к тем Т380 млн еще Т40 млн… Что-то мне подсказывало, что за этим «аттракционом невиданной щедрости» не все так пышно и красиво. Так оно и вышло. Оказалось, что комитетом по борьбе с коррупцией возбуждено уголовное дело в отношении Сарсеновой Г.Б. Однако Гульнара Булатовна об этом факте благоразумно умолчала. И пока сотрудники антикорра ждали ее на допрос, она стратегически грамотно легла в больницу, а ее опытные адвокаты подсказали, что лучше эти паленые деньги вернуть. Что и было сделано громко и внешне весьма эффектно», — отметил Турсунов.

Также он сообщил, 1 ноября 2019 года был заключен договор о госзакупках номер 71 между НАО ГЦПНК и ТОО «Bozokfilm».

«Со стороны «Bozokfilm» договор подписывает Навкеева Айнура. Сумма договора Т109 млн. Позднее, 18 апреля 2020 года заключен дополнительный договор о госзакупках за номером 39 между теми же участниками. Уже на сумму Т644 608 150. В чем тут закавыка? А в том, что Навкеева Айнура Беимбетовна является супругой заместителя председателя НАО ГЦПНК Адильбаева Айдархана. К тому же в подрядчиках у «Bozokfilm» фигурирует компания «Канайдар», принадлежащая тому же Адильбаеву», — проинформировал кинематографист.

2 ноября 2019 года, по его данным, был заключен договор номер 72 между НАО ГЦПНК и компанией «Сатай фильм» на сумму Т500 млн.

«Это проект «Боксер». А 7 декабря того же года «Сатай фильм» уже отчитался за Т500 млн. В итоге, получается, что меньше чем за месяц данная компания освоила весь бюджет. И это если учитывать, что деньги обычно перечисляются не сразу, не день в день. Как киношник со стажем, я ответственно заявляю: такое практически невозможно. Нельзя освоить столь солидную сумму в столь сжатые сроки. Профессионалы это понимают. Но 20 декабря того же года заключено допсоглашение к тому же договору на сумму Т22,885 млн. Это все тот же проект «Боксер», — уточнил режиссер.

По его данным, речь также идет о договоре от 20 декабря 2019 года за номером 87 с ТОО «Атлас интертейнмент» на сумму Т20 млн.

«Почему-то на портале на странице центра к этому договору в приложении затесался лимит затрат и техспецификация по тому же «Боксеру». Как это могло произойти, я не берусь объяснять. Тут вообще что-то странное, нелепое и темное», — добавил Турсунов.

Кроме того, он упомянул договор номер 75 от 1 ноября 2019 года с ТОО «Танарис продакшн» в лице директора Азимова С.Ж. на сумму Т20 822 545.

«Проект называется «Возвращение учителя». Отчеты сданы еще 7 декабря 2019 года, а фильма как такового нет. Его попросту не существует. В принципе, это вполне в духе Сергея Жумабаевича. Помнится, в 2018 году он получил Т19,943 млн на документальный фильм «Оралхан Бокеев». Финансовые отчеты министерство приняло, а фильма никто не видел», — отмечает кинематографист.

28 октября 2019 года, по его данным, был подписан договор номер 68 между НАО ГЦПНК и ИП «Баяхметов К» на сумму Т16,56 млн и такой же договор от 23 января 2020 года за номером 2 с тем же Баяхметовым на сумму Т66,24 млн.

«Данный договор заключен на аренду офиса, где размещается ГЦПНК. Все бы ничего, если бы гражданин Баяхметов К. не являлся личным водителем Гульнары Булатовны. Да и вообще, Т66 млн в год… Мне думается для аренды офиса на 36 человек это многовато», — считает Турсунов.

Отдельно он остановился на ситуации с оплатой труда сотрудников центра.

«К примеру, зарплата советника председателя центра, гражданки иностранного государства, Анны Качко составляет Т6,3 млн в месяц. Я допускаю, что зарплаты могут быть разные. Но это если специалист того заслуживает. И если бы Анна Качко была бы, скажем, Стивеном Спилбергом, то за ее консультации я бы дал больше. Но поскольку Анна Качко Спилбергом не является, то невольно возникают вопросы», — отметил режиссер.

Он уточнил, что председателем межведомственной комиссии (МВК) является министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова и окончательное решение о запуске фильма подписывает именно министр.

«У меня не раз возникал вопрос: чем продиктовано столь лояльное отношение министра к деятельности ГЦПНК? Почему так легко принимаются все их отчеты? Но и тут оказалось все легко и просто. В проекте «Нартай» композитором числится ныне действующий министр культуры, спорта и туризма Раимкулова А. Р. Теперь. Имею ли я право предположить, что во всей этой истории не все так гладко и есть о чем говорить, и задаваться вопросами. И адресовать их на самый верх. К примеру, тому же уважаемому мной Касым-Жомарту Кемелевичу (Токаеву, президенту РК – КазТАГ)? Думаю – имею. И если все то, о чем я тут буквально вскользь говорю, не является преступлением, то что таковым является? И если это не коррупция, не хищения, не мошенничество, ни злоупотребления и вообще не преступления, то, как это все называется?» — добавил Турсунов.

Он напомнимл, что уголовное дело антикоррупционной службой заведено и «его никто не закрывал».

«Следствие продолжается. Факты вопиющие. Однако люди остаются на своих местах и продолжают работу в центре. Как это понимать? Что я в этой связи имею сказать? Мне думается, что «внутренние распри» будут «сотрясать» киносообщество до тех пор, пока власти не будут учитывать интересы кинематографистов и будут продолжать назначать на ключевые позиции совершенно случайных людей. Поэтому я считаю, что назначение Раимкуловой, Сарсеновой, Сеитовой, Адильбаева и иже с ними не только порождает коррупционные риски, но и наносит прямой вред не только кино, но и всей культуре Казахстана. И я буду придерживаться такого мнения до тех пор, пока власти не отреагируют на мои слова должным образом. А надо сказать, что я уже «мильон» раз говорил об этих рисках и возможных ошибках практически всем ответственным сотрудникам в окружении президента. Однако мои слова никакого эффекта не возымели. Вот и приходится выходить с этим в общественное поле и говорить во всеуслышание – смотрите, вот к чему это привело! Получается, президент обвиняет киносообщество, но киносообщество вправе адресовать эти же вопросы президенту. Есть следствие, о котором говорит президент, и с которым я полностью согласен, и есть причины. Так вот, причины в кадровой политике. А именно, в политике антиотбора. Посадив сорняк, глупо ожидать, что вырастут розы», — подчеркнул режиссер.

Он считает, «что пора это прекращать».

«Происходят совершенно недопустимые вещи. Все киносообщество это видит, малодушно помалкивает, а власти, пользуясь всеобщим молчанием, принимают необдуманные решения. Я считаю, что результаты питчинга должны быть аннулированы, а заявки пересмотрены заново. Причем другим экспертным советом. Нынешний совет показал свою несостоятельность, пойдя на поводу мутных «движняков» руководства центра. Я считаю, что экспертный совет должен состоять не просто из профессионалов, но и из реально принципиальных личностей. Те, кто просто там отбывают номера, не могут быть судьями. В определенном смысле сегодня они являются соучастниками тех кривых решений, что «пропихнуло» руководство центра с ведома министра культуры», — отметил кинематографист.

По его мнению, «нынешнее руководство центра должно в полном составе уйти в отставку».

«Я считаю, что нужно не только аннулировать результаты питчинга, но и заново обсудить все поданные заявки, поскольку немало по-настоящему крепких проектов остались за бортом. В финал пробилось много откровенно невнятных заявок. Отдельные проекты вообще оказались там без ведома экспертного совета. То есть многое решалось не в кабинете, где заседал экспертный совет, а в совершенно других кабинетах. В итоге получается, что экспертный совет не имеет решающего голоса. Он – консультативный. Или совещательный. Зачем он тогда вообще нужен, если его «решения» никто не принимает всерьез?» — задается вопросом в заключение Турсунов.

Напомним, 28 мая стало известно, что председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Гульнара Сарсенова подозревает ся во взяточничестве в особо крупном размере.

Отметим, что 24 мая на сайте госцентра поддержки нацкино было опубликовано обращение Сарсеновой, в котором она заявила о том, что сложившиеся из-за коронавируса «обстоятельства поставили под угрозу» планы центра «относительно развития и укрепления кинопроцесса в Казахстане». Глава Киноцентра заявила, что «как действующий продюсер, чей фильм «Нартай» был поддержан и профинансирован государством после первого питчинга, решила вернуть» выделенные на ее проект средства «в размере Т380 млн в бюджет Национального киноцентра». Кроме того, добавила Сарсенова, она «выделила Т40 млн собственных средств для поддержки короткометражных и дебютных проектов, одобренных Экспертным советом на втором питчинге Киноцентра».

11 июня стало известно, что hуководитель департамента по делам культуры и искусства министерства культуры и спорта Казахстана подозревается в хищении в особо крупных размерах государственных средств, выделенных на казахстанское кино.

30 июня МИА КазТАГ сообщало, что Государственному центру поддержки национального кино хотят разрешить получать финансирование без проведения госзакупок.