«Прошло 35 лет с тех пор, как я впервые познакомился с Елбасы». «Не локдаун, а «ограничительные меры» на 14 дней». «Лучшие дни страны впереди. Мы вместе! Мы победим! Вот наш лозунг». «Оглухонемевшие: чиновники продолжают игнорировать требования президента»

Сетевой Казахстан 3 июля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Уроки исторической личности: статья Касым-Жомарта Токаева о Елбасы» — В Республиканской газете «Egemen Qazaqstan» сегодня вышла статья Президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА «Уроки исторической личности» («Тарихи тұлға тағылымы»). Inform.kz опубликовал полный текст перевода статьи, сообщает Kazpravda.kz. — Прошло 35 лет с тех пор, как я впервые познакомился с Елбасы. В сентябре 1985 года Нурсултан Абишевич в качестве Председателя Совета министров Казахской ССР прибыл в Китай. В то время я работал в посольстве. Уже тогда всех нас поразили и восхитили глубина знаний, смелость мыслей, последовательность и ясность речи, которую демонстрировал глава казахского правительства во время переговоров с китайской стороной. Когда мы встретились с сотрудниками посольства после неформальной беседы, длившейся два с половиной часа, я посмотрел на своих коллег и сказал: «Похоже, мы только что разговаривали с будущим руководителем Казахстана». Пять лет спустя Нурсултан Назарбаев возглавил нашу страну.

ELBASY . KZ . «Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева к народу Казахстана» — Президент и Правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Помните, что врачи делают все возможное для нас. Однако как уберечься от заражения этой болезнью во многом зависит от каждого человека лично. Нужно быть стойкими, особенно молодым людям. Соблюдать необходимые правила гигиены, и как можно дольше оставаться здоровыми, возлагая надежду на скорое появление вакцины. Необходимы дисциплина, забота о своем здоровье и здоровье своих близких, доверие врачам. Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ, наравне со всем международным сообществом, достойно преодолеет выпавшие трудности. Мы снова выйдем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе! Мы победим! Вот наш лозунг.

CAMONITOR . KZ . «Языковая проблема: реализуемы ли «президентские тезисы»?» — В недавнем интервью газете «Ана тiлi» Касым-Жомарт ТОКАЕВ довольно развернуто высказался о языковой проблеме, а заодно обозначил пути ее решения. Случись это событие несколькими месяцами раньше, общественность наверняка долго смаковала бы его с разных ракурсов. Однако на фоне нового всплеска коронавирусной инфекции в стране высказывания президента не получили должного обсуждения, в том числе экспертного. Мы решили восполнить этот пробел, попросив людей, неравнодушных к данной теме, прокомментировать их.

«Оглухонемевшие: чиновники продолжают игнорировать требования президента» — Война войной, а обед по расписанию. Именно по этому принципу действуют наши чиновники в разгар эпидемии и экономического кризиса. Умерить их аппетиты не в состоянии даже первый человек в государстве – сам президент. Буквально на днях, в ходе совещания по выработке мер противодействия распространению коронавирусной инфекции Касым-Жомарт ТОКАЕВ даже не попросил, а потребовал от министров и глав регионов держать в узде государственные траты. Президент напомнил им: «Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный». Он четко потребовал пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат. «Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией», — заявил глава государства.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Нурболат МУСАБАЕВ – «Коронавирус обнулил фору» — В казахстанском политическом календаре июнь считается завершающим аккордом первого сезона года. К этому времени активность, как правило, постепенно сворачивалась: парламентская сессия заканчивалась, бюрократический аппарат замедлял работу, переключаясь в щадяще-отпускной режим. В начале же июля, вместе с салютами в честь Нур-Султана, процессы и вовсе ставились на паузу. Однако в этом году правящей элите не до передышки – ухудшение эпидемиологической ситуации, которая произошла в минувшем месяце, фактически ставит вопрос о подтверждении мандата доверия.

FORBES . KZ . «Сергей Домнин: Во второй локдаун выплаты нужны ещё больше, чем весной» — К первому локдауну население подошло с более-менее хорошим настроением и деньгами на счету. После 3-4 месяцев ситуация ухудшилась значительным образом, и во второй локдаун, если он будет таким же жестким, будут ограничения на занятия трудовой деятельностью, эти меры, я имею в виду выплаты, будут ещё больше нужны, чем в апреле и мае.

««Может быть введён комендантский час». Откуда казахстанцам ждать помощи в период нового карантина?» — Максим БАРЫШЕВ — председатель регионального совета палаты предпринимателей города Алматы — Первый сценарий – это уже объявленные меры, которые будут введены с 5 июля сроком на 14 дней. В случае если этого срока будет недостаточно, ограничительный режим могут автоматически продлить еще на 14 дней. Более того, если по истечении первых двух недель станет ясно, что применяемых мер явно недостаточно, власти могут привести в действие второй сценарий – тогда будет введен жесткий режим, аналогичный тому, который у нас был в марте — мае. Все будет предельно жестко.

IA — CENTR . RU . «Пиар во время чумы: как продвигать имидж страны в эпоху COVID?» — Несмотря на пандемию и закрытые границы, Казахстан, похоже, не собирается сворачивать или как-то сокращать проекты по внешнему продвижению бренда страны и отдельных городов. Очевидно, что бюджеты на пиар закладывались заранее, но как сегодня их перераспределить во благо народа, самих казахстанцев? О внешнем брендинге, внутреннем туризме и том, почему за качественный пиар нужно платить, поговорили с одним из самых известных пиарщиков Казахстана – Алишером ЕЛИКБАЕВЫМ.

AZATTYQ . ORG . «Не локдаун, а «ограничительные меры» на 14 дней. Что закрывают в Казахстане» — Власти Казахстана на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 объявили о новых ограничениях, которые названы «мерами по стабилизации эпидемиологической ситуации». Ограничения касаются работы предприятий, транспортного сообщения и передвижения людей. Меры вступят в силу 5 июля и будут действовать две недели. Правительство не исключает вероятности продления.

««Пускай власти задумаются». Какие выводы сделаны после жайремского конфликта?» — В жайремском конфликте, в результате которого пострадали иностранные работники, поставлена «точка» — «зачинщиков» приговорили к ограничению свободы. К каким заключениям пришли стороны, в том числе человек, действия которого, по официальной версии, стали поводом для беспорядков?

TIME . KZ . «И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди…» — Почему ограничительные меры ввели только на две недели, на каком транспорте разрешат передвигаться во время карантина и как в дальнейшем намерены бороться с коронавирусом, рассказали в четверг на брифинге вице-премьер Ералы ТУГЖАНОВ и министр здравоохранения Алексей ЦОЙ. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица — на 30 месячных расчетных показателей (83 340 тенге), субъекты предпринимательства — от 230 МРП (638 940 тенге) и выше.

«За свет надо платить!» — В Казахстане с 1 июля изменили предельные тарифы на производство электроэнергии. Однако для потребителя средний чек на оплату этой комуслуги увеличится не более чем на 200 тенге в месяц. Такие прогнозы дает директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Айдос ДАРИБАЕВ.

CARAVAN . KZ . «Как хоронить усопших в условиях пандемии в Алматы: полная инструкция» — О новых правилах погребения в мегаполисе в условиях пандемии КВИ сообщила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Асель КАЛЫКОВА. Напомним, из-за ранее действовавшего регламента захоронений, когда тела умерших с подозрением на COVID-19 не должны были выдаваться родственникам до получения результатов лабораторного исследования на эту инфекцию, десятки алматинцев не могли похоронить своих близких. Ритуальные агентства и морги принимали покойников только при наличии отрицательного теста на коронавирус. А получение справки затягивалось на несколько дней. В летнюю жару это приводило к тому, что тела в моргах и в домах разлагались.

«Спасёт ли нас вакцина?: глава Международного центра викцинологии при КазНАУ откровенно ответил на вопросы о COVID-19» — Казахстанцы, похоже, начинают примиряться с тем, что переболеть вирусом придется очень многим. Но до сих пор нет четкой информации, возможно ли повторное заражение. Тем, кто уже переболел, рекомендуют продолжать носить маски в общественных местах, держать дистанцию… Государство выделило полтора миллиарда тенге на создание вакцины, миллиард – на закуп оборудования, якобы начато строительство завода по ее производству. О том, чем занимаются в некогда сверхсекретной лаборатории в Отаре, мы уже писали, но есть группа ученых, которые применяют в своей работе нанотехнологии. Возможно, что благодаря им зловещий COVID скоро станет не страшнее обычного насморка и его можно будет обезвредить легким пшиком лекарства из обычной домашней аптечки. Мы попросили руководителя Международного центра вакцинологии при КазНАУ профессора Кайсара ТАБЫНОВА рассказать о разрабатываемой вакцине подробнее, а заодно ответить на вопросы, которые тревожат сегодня всех жителей страны.

EXPRESS — K . KZ . «Крик души коронавирусной больной из Тараза: «Сообщите в вышестоящие органы про нехватку лекарств, вы – пресса, вас послушают»» — Ночью раздался звонок. Задыхающийся голос в трубке: «Мне плохо, очень плохо, умоляю, помогите, напишите в газете о том, что здесь, в больнице, нет нужных лекарств». Звонившую зовут Татьяна КОНОВАЛОВА, ей 53 года. В инфекционном стационаре с диагнозом коронавирусная инфекция и пневмония лежит с 20 июня. За день до этого женщина потеряла свою маму.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Аренда элитных авто и шикарных апартаментов: на что тратит деньги дистрибьютор лекарств «СК-Фармация»?» — Огромные суммы ежегодно разыгрываются единым дистрибьютором лекарств «СК-Фармация» на портале госзакупок. Причем эти деньги тратятся далеко не на лекарства. Основную статью расходов занимает аренда авто бизнес-класса и дорогого офисного помещения в столичном бизнес-центре. В это же время простые казахстанцы пишут напрямую руководителю организации, что остались без лекарств, без жизненно важных лекарств. В ответ, как правило, они слышат: ждите.

365 INFO . KZ . «Дефицит лекарств, похожий на искуственный, раздражает общество» — Введение в Казахстане очередных ограничительных мер из-за роста заболеваемости COVID-19 снова влечет запрет на некоторые виды деятельности. Например, индустрии услуг красоты и развлечений успели поработать полтора месяца и снова уходят в спячку минимум на две недели. А это сотни тысяч временно безработных граждан. Странно при этом, что в постановлении Госкомиссии ничего не сказано об ужесточении ответственности госорганов за обеспечение населения лекарствами, которых в аптеках нет. Между тем, по мнению социолога Тимура АЙСАУТОВА, протестные настроения и недовольство у населения формирует как раз невозможность оказать себе элементарную медицинскую помощь. Деньги стали вторичными.

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