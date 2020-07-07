Испытание «определяющего КВИ за четыре вздоха» прибора стартовало в Нур-Султане

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ — Испытание «определяющего коронавирусную инфекцию (КВИ) за четыре вздоха» прибора стартовало в Нур-Султане, сообщает газета «Время».

«В Нур-Султане стартует испытание совершенно нового прибора по определению КВИ, посредством которого все население Казахстана можно протестировать за две недели, утверждают его разработчики», — говорится в сообщении.

Как сообщается, испытания прибора начнутся 6-7 июля в одной из столичных больниц, где 400 добровольцам для точности будет проводиться и традиционное ПЦР-тестирование. Такой же эксперимент параллельно проводят в США, Бразилии и Нидерландах и уже закончился в Финляндии.

По словам изобретателей, для отбора пробы достаточно сделать четыре выдоха, затем информация от прибора передается на сервер, где искусственный интеллект сравнивает текущие показатели с уже накопленными эталонными пробами.

«На все про все требуется две минуты – и вот вам результат. Работает устройство от обычной розетки или батарейки и должно быть подключено к интернету (достаточно обычного, поскольку не требуется передача тяжелых файлов)», — следует из сообщения.

Отмечается, что первые результаты испытаний в Хельсинки воодушевили ученых: датчик отличает образцы дыхания здоровых и больных коронавирусом людей с точностью 99,9%, при этом прибор определяет не только наличие вируса, но и антитела, то есть показывает, переболел ли человек COVID-19.

«И вот что важно: если для чистоты ПЦР-теста рекомендуется три часа до его сдачи не есть, не пить, не курить и не принимать противовирусные препараты, то здесь никаких таких требований нет. Другими словами, специально готовиться к «сдаче своего дыхания» не нужно», — подчеркивается в сообщении.

Как уточняется, «искусственный нюхач» разработали в лаборатории финской столицы под руководством швейцарского профессора Ристо Орава – одного из ведущих специалистов в мире в области физики высоких энергий, члена Нобелевского комитета с 2009 года. Ученый специализируется на создании различных молекулярных датчиков и детекторов для адронного коллайдера. В его команде трудились 30 инженеров и врачей со всего мира, в том числе казахстанец – 23-летний ученый Бахтияр Ажкен. С нашим соотечественником профессор познакомился на одной из конференций, где Бахтияр произвел фурор, представив собственный метод ранней диагностики рака пищевода. В прошлом году его уникальная разработка взяла третье место в серьезном международном конкурсе. Ажкен внес свой вклад в применение достижения физики в медицине. Об этом написали во всех известных научных журналах, правда, в Казахстане событие осталось незамеченным.

«У каждой болезни есть свой запах. В воздушной массе, выдыхаемой человеком, содержатся ЛОС – летучие органические соединения, которые формируются в результате всех физиологических процессов в нашем организме», — объясняет Ажкен.

По словам изобретателей, когда попадает вирус (в данном случае COVID-19), организм, имея свою иммунную систему, начинает реагировать, чтобы защитить себя и все внутренние процессы, и эта реакция имеет конкретные белки и химические соединения, которые мы можем идентифицировать с помощью датчика.

«Поэтому выдох пораженного коронавирусом человека сильно отличается от выдоха здорового. Если испытания покажут эффективность разработки, то первые устройства для тестирования людей будут готовы уже в августе», — уверяют изобретатели.

Основатель частного научно-исследовательского института Уатл в Хельсинки Кристиан Тейдер, который предоставил площадку для разработки этой тест-системы, считает, что использование искусственного интеллекта при идентификации коронавируса может оказаться революционным инструментом в борьбе с пандемией.

«Все население Казахстана можно протестировать за две недели. При этом подсчитайте: затраты на тестирование будут незначительными по сравнению с крупномасштабными мерами по борьбе с вирусом», — полагает Тейдер.

Кстати, как отмечают авторы, Кристиан родился в Казахстане, в Байконыре, и своей родине уделяет особое внимание в жизни.

«У нас уже есть предварительные заказы из Индии, Эмиратов, Катара. Сейчас наша стратегическая задача – выбрать страну, где датчик будут производить и через которую эта технология будет поставляться в страны Центрально-Азиатского региона, Кавказа и Ближнего Востока. Мы считаем, что этой страной вполне может быть Казахстан», — говорит Тейдер.

По его словам, первая партия оборудования уже забронирована.

«Надеюсь, тест-система найдет применение для пользы граждан Казахстана. Наша цель – сделать тесты доступными для людей, по цене не больше 5-6 евро за пробу. Для этого мы хотим контролировать местных производителей по ценовой политике, а если они начнут задирать цены, появятся всякие там откаты и интересы близких, то мы будем забирать права и передоверять их тем, кто действует по правилам», — подчеркнул Тейдер.

К слову, с этой тест-системой случилась целая шпионская история. Одна из стран пыталась внедриться в состав команды разработчиков, подкупить сотрудника и выкрасть технологию. Пришлось инвесторам нанять охрану, которая теперь сопровождает специалистов с приборами в странах, где проводятся эксперименты.

Авторы издания задаются вопросом: А что делать с изобретением в будущем, когда вирус будет побежден? Ведь когда-то это случится!

«Датчик изначально создавался для других целей: по дыханию человека распознавать ранние стадии диабета, рака легких и кишечника. И когда все закончится, он вернется к своему основному предназначению – ранняя диагностика тяжелых заболеваний, особенно онкологии. Это вопрос обучения, ведь прибор с каждым обновлением программного обеспечения может распознавать гораздо больше недугов, чем мы пока можем себе представить», — отметил Тейдер.