Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается на востоке Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием высотной ложбины в восточной половине РК ожидаются дожди с грозами, на остальной территории – погода без осадков. Местами сохраняются усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере ночью и утром – туман, на юго-востоке возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +18+20.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, на юге днем ожидается сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду местами – град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Атырауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем на юге ожидается очень сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +25+30.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем на юге ожидается очень сильная жара. Днем +34+39, ночью +18+23.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +11+16.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается туман. Днем +28+33, ночью +14+19.

В Павлодарской области ночью местами ожидаются туман, усиление ветра 18 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара. Днем +37+42, ночью +23+28.

В Алматинской области на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Костанайской области днем +28+33, ночью +15+20.

В Акмолинской области днем +28+33, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области днем +27+32, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики значительных изменений не ожидается, будут наблюдаться колебания уровней воды», — предупредили синоптики.