«Против тоя нет устоя»

Сетевые СМИ о том уходит ли время казахских тоев?

«Касым-Жомарт Токаев: Время тоев уходит, наступает время разума, науки, знаний, труда» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью газете «Ана тілі» заявил, что сейчас не время проводить тои, а труд как образ жизни должен выходить на первый план. Перевод интервью опубликовало МИА «Казинформ».

«Не секрет, что мы, казахи, известны всему миру своей щедростью души, способностью воспринимать мироздание поистине широким философским взглядом. Терпение и сострадание ­у нас в крови. К сожалению, среди нас немало и тех, кто скептически относится к созидательному труду. Меня это не может не огорчать. Мы должны в корне пересмотреть отношение общества к труженикам«, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что идеология труда должна занимать ведущее место в произведениях и выступлениях авторитетных представителей интеллигенции.

«Сейчас не время восхищаться традициями проведения тоев в духе поговорки «Той тойға ұлассын». В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление. Даже в нынешнее время угрожающей миру пандемии некоторые граждане в своих письмах просят меня разрешить проведение тоев. Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда«, – заявил глава государства.

«Предлагаю запретить тои на два года — Аружан Саин» — Уполномоченный по правам ребенка, руководитель общественного фонда «Милосердие» Аружан САИН предложила запретить тои на два года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В связи с мировой пандемией и пониманием, что ситуация будет длиться не год, а, как ВОЗ прогнозирует, она продлится до 22 года, так же считают многие ученые. Никакая система здравоохранения не выдержит нагрузки, если люди будут массово заболевать. Никто из нас не защищен, если на работу будут приходить сотрудники после свадеб, юбилеев и поминок, где столько контактов. И дети в садиках и школах — тем более. Да, дети легче переносят, но никто еще не знает, какие в итоге последствия этого коронавируса, но дети же переносят COVID-19 и тем самым могут заразить своих близких взрослых, бабушек и дедушек«, — заявила Аружан Саин.

Кроме того, Саин отметила, что люди берут даже кредиты на мероприятия, а сейчас, в период экономического кризиса из-за пандемии, многие просто не смогут вернуть кредит.

Оксана ВАСИЛЕНКО – «Против тоя нет устоя» — Реакция в сети на предложение Аружан САИН ввести в Казахстане двухлетний запрет на массовые торжества оказалась настолько бурной, что затмила причину — КВИ, в связи с которой детский омбудсмен призвала к радикальной мере.

Как оказалось, равнодушных к теме тоев в нашей стране практически нет. На предложение Аружан отреагировали и простые граждане, и известные личности. Первым из заинтересованных лиц возмутился певец Айкын, который многие годы является желанным гостем на любом тое.

Народный любимец выставил в своем Инстаграме длинный и очень эмоциональный пост, начав его словами, которые сопроводил сразу тремя восклицательными знаками: “Достали со своим запретом на тои!!! Какое вообще чиновники имеют право вмешиваться в личный бюджет и личные дела граждан!!!”. Видно, что артиста задели за живое, поэтому практически каждому, кто оставлял под этим постом комментарий, он отвечал всю ночь.

Чтобы разобраться в вопросе, мы обратились к первоисточнику скандала и попросили саму Аружан САИН разъяснить, каким образом планируется узаконить запрет на любимые многими мероприятия.

— По вопросу тоев — это моя чисто гражданская позиция, — заявила детский омбудсмен. — Хотя она также касается детей: у нас уже несколько месяцев не работают многие реабилитационные центры для особенных детей. А для деток с ДЦП, аутизмом, с синдромом Дауна и т. д. даже месяц перерыва — это огромный откат и потеря всего, что они достигли...

Но теперь многие страны не хотят открывать границы для наших граждан, потому что у нас такой сумасшедший рост заболеваемости. Неужели тои важнее ценности жизни, здоровья и нужд детей-инвалидов?!

И только не надо думать, что я имела в виду лишь наш казахский той — это любое массовое мероприятие. При этом я прекрасно понимаю, что те, кто занят в той-индустрии, теряют свой кусок хлеба, но ведь они прежде всего люди и тоже могут заразиться и подвергнуть риску свои семьи, своих детей.

Согласны ли с мнением Аружан Саин работники развлекательной индустрии и что думают они о предложении направить свои творческие силы в несколько другое русло?

— Что касается предложения детского омбудсмена о запрете тоев, которое сразу облетело весь интернет, то считаю его, мягко говоря, неуместным, — заявила нам известный продюсер Дана ОРМАНБАЕВА.

— Но, по справедливости, глобальная детская тема в нашей стране до сих пор настолько запущенная, сырая, недожатая, недоформулированная во всех направлениях, что омбудсмену лучше бы быть там, в этой области жизни, быть на фронте, быть в полях. И тема о том, запрещать праздники или нет, не может быть для нее первостепенной.

А вот культуролог и знаток казахских традиций Бердалы ОСПАН не подбирал слов, чтобы охарактеризовать предложение Саин.

— Она не понимает, что такое казахский той! Если тои прекратятся, то это будет означать, что вымерли все казахи! — заявил Оспан. — Ведь для каждого из нас в жизни важно провести той, когда, скажем, женится сын. Этим казах говорит: “Да, пусть я плохо жил, но вот собрался с силами и не хуже других поделился своей радостью с людьми”. Что в этом плохого? Сейчас, когда все казахстанцы как один должны держаться вместе, соблюдать закон и предписания правительства по карантину, Аружан мутит воду, настраивает людей против казахов и наших традиций. Зачем ей надо это говорить про тои? Возможно, по примеру западных звезд она делает вбросы, вытворяет всякие штучки, чтобы ее вспоминали? Но у нее есть свои серьезные обязанности, пусть их и выполняет!

Точку в споре непримиримых сторон попытался поставить известный во всем мире казахстанский врач Алмаз ШАРМАН.

— Но сейчас уже четко стало понятно, что наиболее злостным рассадником КВИ являются места скопления людей, посиделки, которые проводятся в закрытых непроветриваемых помещениях — различные встречи, юбилеи, свадьбы. Если там оказался хоть один зараженный человек, пусть он даже не кашляет и не чихает, а просто дышит, то коронавирус попадет в воздух, полчаса будет в нем находиться и заразит пять-десять человек. В Южной Корее, например, был случай, когда такой зараженный, которого называют суперраспространителем, заразил 100 человек за раз.

Эльдар НУРУЛЛИН – «Звезды казахстанского шоу-бизнеса – против отмены тоев» — Предложение уполномоченного по правам ребенка Аружан САИН два года запретить в Казахстане тои вызвало бурную реакцию у звезд отечественного шоу-бизнеса. Оно и понятно: для многих из них выступления на юбилеях и свадьбах – постоянный источник дохода.

Продюсер, актриса и певица Баян МАКСАТКЫЗЫ считает, что если и надо запрещать пышные торжества, то не только рядовым казахстанцам.

— Согласна, что мы вели праздный образ жизни – да, любим праздники, да, любим тои, но тогда давайте начнем с головы. Страна привыкла выделять огромные бюджеты на проведение мероприятий, концерты, зарубежных артистов. В общем, показушничеством мы занимались два последних десятилетия. Отсюда вывод: тогда прекратите все эти праздники, всю эту ярмарку тщеславия, – написала она в Instagram. – А народ пусть сам решает, как ему быть и на что тратить собственный бюджет. К слову, если запретят, без работы останутся сотни тысяч людей. И не будет вам песен, плясок, хитов и хорошего настроения. А, как выяснилось, все месяцы карантина люди смотрели кино и слушали любимые песни. Давайте отберем все казахские традиции, это, по-моему, все, что осталось у народа…

За неполные сутки пост Максаткызы собрал сотни комментариев, в которых отметились как знаменитости, так и простые пользователи Сети. Как водится, мнения разделились. В частности, доводы в пользу запрета тоев вкупе со смелыми предложениями о переквалификации звезд шоу-биза вызвали бурную эмоциональную реакцию у певицы Дильназ АХМАДИЕВОЙ.

— Не указывайте, кому переквалифицироваться и переучиваться. Я заслуженный деятель Республики Казахстан. И работаю на сцене более 20 лет. В кого вы меня хотели бы переквалифицировать? Каждый имеет право на работу. А кому она кажется такой легкой, то сначала, как говорится, наденьте его обувь и пройдите его путь», – написала певица.

Веские аргументы нашлись и у противников тоев.

«Артист должен творить, записывать новые песни, диски, снимать клипы, готовиться к концертам, а не думать о том, как бы три песни пооткрывать рот под фонограмму и срубить бабла», «У нас культ тоев. От этого столько людей страдает. Гонка, каждый хочет не упасть в грязь лицом, а потом долги, кредиты, все измотанные и уставшие. Ведь доходы у основной массы небольшие. Лучше тратили бы эти деньги на поддержку своего здоровья», «Конечно, проводить той или нет – это дело личное. Но с учетом ситуации на время тои отменять все же нужно. Недопустимо подвергать опасности здоровье и жизни близких людей» – рассуждают казахстанцы.

Вместе с тем, как показала практика карантинных месяцев, запреты на массовые собрания и работу увеселительных заведений особо не мешали жителям разных регионов Казахстана отмечать памятные события, тогда как выплаченные штрафы затем просто включались в общий бюджет праздника.

Асылхан МАМАШУЛЫ — ««Время безрассудных свадеб прошло». Как пандемия сказалась на традициях?» — В Казахстане вслед за ослаблением карантина отмечен всплеск заражений коронавирусной инфекцией. Некоторые связывают это с тем, что казахстанцы не отказались от сложившихся традиций и продолжают проводить торжества и поминки. Азаттык поговорил с гражданским активистом и журналистом Маратом ТОКАШБАЕВЫМ, который в последнее время выступает за изменение некоторых обычаев.

Выражение соболезнования скорбящей семье — одна из древних казахских традиций. Очень сложно изменить это в одночасье. Однако сейчас, в условиях эпидемии, чувствуется необходимость прекратить традицию соболезнований, сопровождающуюся объятиями.

Из-за требований гигиены сейчас вводят некоторые ограничения, и они связаны с такими обычаями и традициями, как рукопожатие, прием гостей, проводы невесты, свадьбы, сватовство. Сейчас многие отказываются от рукопожатий при встрече. Используют разные известные им формы приветствия: соприкасаются локтями, сжатыми кулаками, приветствуют кивком головы, прикладыванием руки к груди. Это носит временный характер, но, к примеру, традиция приветствия с прикладыванием руки к груди вполне может прижиться.

Во время карантина тои приостановили. Со снятием чрезвычайного положения и ослаблением ограничений торжества проводят вновь. Но не с таким размахом, как прежде. В последние недели некоторые проводят мероприятия тихо, во дворе, другие только в кругу семьи.

Сформировавшийся у нас формат тоев не имеет ничего общего с традицией казахского народа. Казахи, пережившие во время Голода и Второй мировой войны много страданий и лишений, начали проводить торжества лишь 1965–1970-е годы. В те годы я был тамадой, одним из первых организаторов.

Я видел, как люди, пережившие Голод и видевшие бедность, стали накрывать богатые дастарханы. Лично я называю это «синдромом Голода». «Синдром Голода» коснулся не только казахских тоев, но и поминальных угощений. Столы ломятся от угощений — это же расточительство.

Мадина МАМЫРХАНОВА – «Той важнее жизни: стоит ли похоронить банкетную индустрию в Казахстане» — «Время тоев уходит и ему на смену должно прийти время разума, науки, знаний, труда», сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Впрочем, с объявлением нового карантина, у отечественных рестораторов и организаторов банкетов начнутся времена кризиса, негодования и затянутых поясов. А у самых непослушных из них — штрафов и, возможно, смертей. Казахстанские тои — настоящие рассадники не только тщеславия, зависти и чревоугодия, но и опасного вируса. Сами знаете какого. Многие казахстанцы рады тому, что массовые банкеты с 5 июля будут запрещены, но есть и те, кто по этому поводу сильно озадачен. В основном это рестораторы, ведущие и артисты. Этот материал Liter.kz о том, что бизнес не особо счастлив новым мерам, но простых людей собственное здоровье заботит больше, чем интересные конкурсы тамады.

Эксперт по визуальному контенту Рустем ГАЛИЕВ на своей странице в Facebook сообщил, что огромное количество предпринимателей сильно пострадали из-за запрета на проведение банкетов. По его данным, банкетный бизнес в Казахстане оценивается в сотни миллионов долларов. То есть больше чем объем импорта всего ТОПа-10 самых востребованных иностранных товаров в Казахстане.

«По Алматы и Алматинской области расположено порядка 500 банкетных залов. В них ежемесячно проводилось порядка восьми тысяч банкетов и мероприятий с участием почти 1,5 миллиона человек. В среднем стоимость одного банкета на человека составляет от пяти тысяч, то есть в денежном выражении это 7,5 миллиарда тенге в месяц или 82,5 миллиарда тенге в год. Это только одна область. Прибавьте сюда Тараз, Шымкент, Кызылорду (столицы казахского тоя), то эти цифры смело можно умножать на пять, то есть в целом емкость индустрии тоев в год составляет порядка одного миллиарда долларов», — считает он.

От карантинных мер, по его словам, пострадали не только рестораторы и их персонал, но и предприниматели смежных сфер: музыканты, ведущие, видеографы, организаторы свадеб, владельцы и сотрудники свадебных и ювелирных магазинов, продавцы и поставщики цветов, фирмы по пошиву приданного. Косвенный удар пришелся даже на тех, кто реализует мебель и бытовую технику.

Певец Али ОКАПОВ считает, что нет однозначного ответа на вопрос, нужно ли запрещать свадьбы и другие семейные мероприятия. С одной стороны, свадьбы — это заработок, с другой — здоровье нации. Поэтому все должно решаться исходя из приоритетов.

«Многие люди остались без дохода, без заработка. Я нахожусь в их числе, но здоровье прежде всего. Поэтому пока рано делать какие-то заявления, учитывая, что у нас будут повторно вводить локдаун. Поэтому вопрос здоровья стал еще более актуальным с свете последних цифр и событий, поэтому обсуждать этот вопрос (разрешить свадьбы — Прим.ред) нет смысла», — сказал он Liter.kz.

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