Несмотря на запрет из-за коронавируса, «корпоративы» на природе продолжаются

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Несмотря на запрет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ), корпоративные выезды на природу продолжаются, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

«Постановлением главного государственного санитарного врача от 3 июля для разрыва цепочки заражения КВИ были введены ограничительные меры. Несмотря на действующий запрет на экскурсионные, корпоративные, групповые выезды на природу, за исключением индивидуальных, жители мегаполиса продолжают устраивать массовый отдых и пикники на природе. Наряду с этим, по причине неосторожного обращения с огнем в горнолесных районах Алматы зарегистрировано 215 возгораний сухой растительности – высокая пожарная опасность все еще сохраняется», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что за прошедшие выходные в ходе рейдовых мероприятий ДЧС природоохранной полицией к административной ответственности было привлечено 15 алматинцев.

«В Наурызбайском районе на территории Иле-Алатауского национального природного парка компания из 17 человек в запрещенном для этого месте разожгли костер для приготовления горячей пищи и шашлыка. В отношении правонарушителей 1976 и 1986 годов рождения былы составлены два административных протокола по части 1 статье 505 КоАП РК, а 12 июля, на территории природного парка Медео за массовые пикники с самоваром и костром для шашлыка в запрещенном для этого месте составлено сразу 13 административных протоколов. Причем количество отдыхающих в каждой компании, без социального дистанциирования составило 10 -12 отдыхающих», — уточнили в ДЧС.

По данным спасателей, всего с начала патрулирования ДЧС природоохранной полицией пресечено более 100 розжигов костров и открытого огня в горнолесной местности.

«К административной ответственности привлечено 40 физических лиц на сумму Т277,8 тыс., совместно с «Лигой волонтеров» роздано более 4 тыс. памяток», — сказано в сообщении.