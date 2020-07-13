США покидают ВОЗ. А Казахстан?

Система функционирования глобальных институтов продолжает идти вразнос

Каскадный характер неожиданных политических решений на фоне коронавируса продолжается. Одной из ярких новинок стало уведомление Вашингтоном генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша (как депозитария устава Всемирной организации здравоохранения) о выходе из ВОЗ в течение года (такова официальная процедура). Можно спорить о том, насколько объективно Дональд Трамп назначил виновной в своих бедах организацию, в которой США состоят с 1948 года, но факт остается фактом. Когда из ВОЗ выходит глобальный лидер, странам вроде Казахстана неизбежно придется задуматься о собственной линии поведения.

В случае с последним решением Белого дома очень трудно разделить объективные и субъективные факторы. Очевидно, что у американского президента просто гигантский ворох претензий к COVID-19 и Всемирной организации здравоохранения. Потому что после того, как от демократической партии на президентские выборы спарринг-партнером Трампу выставили Джо Байдена, нынешний хозяин Овального кабинета побеждал его просто нокаутом. А потом как чертик из табакерки появился коронавирус, начались карантины, безработица в США перевалила отметку в 42 млн человек, и нынешние шансы на победу у Дональда Трампа отнюдь не бесспорные.

Избирательная стратегия президента Трампа была построена на его экономических успехах. После того как коронавирус все эти показатели съел, пока не видно, чтобы действующий глава Белого дома нашел равноценную замену для базовой точки опоры. Уже в апреле Дональд Трамп раскритиковал ВОЗ за халатность и прекратил ее финансирование до окончания специального расследования. При годовом бюджете Всемирной организации здравоохранения $4,4 млрд взнос США составлял около $440 млн, делая это государство её главным спонсором. В структуре ВОЗ вклад Вашингтона примерно равен фондам, которые выделяются на противодействие ВИЧ, гепатиту, туберкулезу и малярии вместе взятым. И это больше, чем ВОЗ тратит на все программы в области неинфекционных заболеваний.

В мае Белый дом со свойственной ему хамоватой манерой потребовал у Тедроса Гебреисуса – главного администратора ВОЗ – провести в организации реформы. Руководство Всемирной организации здравоохранения отказало, и теперь США начали процедуру выхода, согласно которой 6 июля 2021 года они официально покинут ВОЗ.

Решение о выходе – это в первую очередь инициатива Белого дома: ему срочно нужен официальный злодей, на которого удобно повесить все проблемы последних месяцев. Но в лагере демократической партии данный шаг Дональда Трампа осуждают, считают неправильным и ошибочным.

На апрельские обвинения Дональда Трампа в адрес ВОЗ в том, что он из-за их рекомендаций поздно закрыл границы и поэтому упустил время, чиновники от этой организации заявляли: они озвучивали те рекомендации, которые были выработаны в 2005 году при участии экспертов из США. Тогда считалось, что закрытие границ отвлечет больше ресурсов, чем принесет пользы.

Виновата ли Всемирная организация здравоохранения в том, что медицина в США заточена под платежеспособный спрос и органически не способна обеспечивать помощью малоимущие слои? А коронавирус показывает прежде всего свою способность к массовому охвату человеческой популяции, из-за чего сравнительно эффективно с ним справляются только те системы здравоохранения, которые построены по стандартам советской модели: Беларусь, Южная Корея, Япония. Россия в этот список уже не попадает, поскольку «переоптимизировала» систему здравоохранения за последние годы. Казахстан – тем более.

Когда президент Касым-Жомарт Токаев в последнем обращении к народу перечислял виновных в фиаско противостояния COVID-19, то среди виновных назвал прежнее руководство Минздрава, нерасторопных акимов и бестолковое население. У Дональда Трампа из-за президентской гонки нет возможности обвинять электорат, потому что могут обидеться и проголосовать против. Зато у него есть ВОЗ, и хозяин Белого дома «пропесочил» «нерадивую» организацию по полной программе и с максимально возможным информационным эффектом.

Президент Трамп расширил коридор политического маневра для хозяина «Акорды». Поэтому в следующий раз, когда государственному руководству придется объяснять очередной провал в борьбе с коронавирусом, можно будет перевести стрелки на ВОЗ и выйти из организации. Правда, мера эта из разряда экстраординарных и одноразовых, потому что второй раз ею уже не воспользуешься.

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