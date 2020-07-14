Аппараты ИВЛ планируют производить на совместном казахстанско-турецком предприятии в РК

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) планируют производить на совместном казахстанско-турецком предприятии в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Турецкие инвесторы могут наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких в Казахстане. В рамках межгосударственных переговоров при активном участии посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике рассматривается возможность освоения производства аппарата ИВЛ Biyovent от компании Biosys. На сегодняшний день АО «НК «Казахстан инжиниринг» при содействии АО «НК «Kazakh Invеst» прорабатывают возможность организации производства медприбора на совместном казахстанско-турецком предприятии ТОО «Казахстан Aselsan Инжиниринг», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По словам руководителя проекта департамента по работе с проектами №2 АО «НК «Kazakh Invest» Амира Ахметова, «на фоне роста заболеваемости и прогнозируемого сценария по COVID-19 органами здравоохранения планируется дополнительно приобрести 3-4 тыс. ИВЛ».

«Серийное производство данных аппаратов было запущено в апреле 2020 года в Турции. На сегодняшний день ИВЛ Biyovent уже предоставлен для проведения испытаний в городской инфекционный центр города Нур-Султан. По результатам исследований будет принято решение о локализации производства», — отметил Ахметов.

Как отмечают специалисты, Biosys – компания-разработчик и производитель биомедицинского оборудования в Турции.

«ИВЛ был разработан и произведен с использованием исключительно внутренних производственных возможностей предприятий Турции. Данный аппарат результат пятилетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при содействии министерства науки, промышленности и технологий Турецкой Республики и технопарка Билкент. ИВЛ Biyovent обладает интеллектуальной системой безопасности и удобным интерфейсом. Устройство совместимо с различной группой пациентов (неонатальный, детский, взрослый), использует передовые алгоритмы расширенного адаптивного контроля. Аппарат был доработан в сжатые сроки консорциумом турецких компаний Aselsan, Bilkent, Biosys, Arçelikприучастии порядка 100 инженеров», — резюмируется в сообщении.