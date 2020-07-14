Купленные на собранные общественниками средства ИВЛ доставили из Турции в Казахстан

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Купленные на собранные общественниками у казахстанцев средства аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставили из Турции в Казахстан, передает корреспондент агентства.

«14 июля текущего года в 2.30 в аэропорт г. Нур-Султан прибыл гуманитарный груз из Турции. Получателями груза являются ТОО «СК-Фармация», благотворительный фонд «Айдын Нуры», фонд «Отандастар». Груз из более 12 тонн содержит медикаменты, медицинские средства защиты и аппараты ИВЛ», — говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК.

Отмечается, что разгрузка самолета завершилась 4.00 14 июля текущего года, затем данный груз был размещен на склады аэропорта.

«После прибытия в 10.00 часов представителями получателей товаров было проведено таможенное оформление в упрощенном порядке. Все таможенные формальности были совершены в течение 10 минут. К 11.00 часов груз был вывезен с аэропорта несколькими партиями. В этой связи КГД отмечает, что при ввозе товаров, которые подлежат сертификации необходимо предоставление разрешительных документов для таможенного оформления, ведь от качества медицинских препаратов и изделий напрямую зависит жизнь и здоровье наших граждан, это очень важно. Применение некачественных препаратов и изделий создает дополнительную угрозу при пандемии», — отметили в КГД.

В комитете заверили, что органы государственных доходов ориентированы на ускоренное таможенное оформление товара и при предоставлении необходимых документов, гуманитарная помощь будет выпускаться незамедлительно.

«В этой связи все таможенные посты работают в круглосуточном режиме, где окажут консультационную помощь по предоставлению необходимых документов. Просим субъектов предпринимательства и общественные объединения заблаговременно обращаться для получения необходимых консультации в целях исключения ажиотажа», — заключили в КГД.

Напомним, 10 июля известный казахстанский акын и айтыскер Айнур Турсынбаева от имени общественников, купивших на собранные у казахстанцев средства 125 аппаратов ИВЛ, выразила недоверие ТОО «СК-Фармация». По ее словам, «этой организации не верят ни народ, ни активные общественники, собиравшие народные деньги». Причиной она назвала то, что «помощь, которая прибывает в Казахстан из-за рубежа, куда-то исчезает». Общественники попросили, чтобы они сами обладали полномочиями распределять закупленные аппараты. 11 июля стало известно, что купившим 125 ИВЛ позволили самим распределить аппараты в обход «СК-Фармация».