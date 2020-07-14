Полиция Алматы внесла коронавирус и видео Кентала четырехлетней давности в один материал

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Алматы. 14 июля. КазТАГ – Полиция Алматы внесла коронавирус и видео Кентала (творческий псевдоним Талгата Кенжебулатова) четырехлетней давности в один материал, передает корреспондент агентства.

«Департамент полиции (ДП) города Алматы информирует, что в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видеообращение мужчины в форме полицейского следующего содержания: «Привет всем, друзья! У кого стресс, кто переживает нелегкое время, у кого душевная боль, у кого проблемы в работе, проблемы в семье. Кого-то грызет кредит. Не переживайте. Мы все равно все умрем». При проверке установлена личность автора видеоролика. Им оказался певец и актер гражданин Кенжебулатов Т. (Кентал)», — говорится в пресс-релизе ДП, распространенном во вторник.

Как утверждают в департаменте, «данный пост вызвал у общественности негодование и возмущения в адрес полицейских». В пресс-службе заявили, что по данному делу полиция Алматы начала проверку.

«Мужчина в полицейской форме на данном видео на самом деле не является сотрудником органов внутренних дел. Действиям гражданина Кенжебулатова Т. будет дана правовая оценка по результатам начатой в отношении него проверки. На фоне сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане и трагическими случаями, подобные заявления, даже сделанные ради шутки, тем более с использованием полицейской формы – неуместны и не допустимы», — заявили в ДП.

Напомним, 13 июля Кентал записал видеообращение к казахстанцам, в котором рассказал, что его доставили в полицию без соблюдения законных процедур, продержали около пяти часов, угрожали ему и его адвокату, и оказывали иное давление. Поводом для преследования, со слов артиста, стало видео, на котором Кентал предстал в форме полицейского. Отметим, что данное видео, которое полиция Алматы официально прокомментировало 14 июля 2020 года, было опубликовано на сервисе YouTube еще в сентябре 2016 года – задолго до того, как человечество узнало об инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года
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