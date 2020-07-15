Опубликованное в 2016 году видео Кентала полиция Алматы объявила «обнародованным сейчас»

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Опубликованное в 2016 году видео Кентала (творческий псевдоним Талгата Кенжебулатова) полиция Алматы объявила «обнародованным сейчас», передает корреспондент агентства.

«Данный видеопост вызвал у общественности возмущение и негативную реакцию. Многие граждане посчитали, что он – действующий сотрудник полиции, поэтому восприняли его слова критично. Считаю, что действия Талгата Кенжебулатова нанесли существенный урон имиджу казахстанской полиции и дискредитировали ее, в то время как стражи порядка днем и ночью добросовестно несут службу, наряду с медиками – на передовой. К сожалению, эта беда не обошла стороной и наши ряды. В это сложное для всех время Талгат Кенжебулатов позволил выложить видео, вызвавшее обоснованное недовольство граждан. Абсолютно не важно, когда и при каких обстоятельствах было снято данное видео. Важно то, что обнародовал его автор сейчас, насмехаясь над горем и болью тысячи наших соотечественников, столкнувшихся с коронавирусом», — цитирует пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы утверждение первого заместителя начальника ДП Нурлана Алмасбекова.

«Пользуясь случаем», он обратился «к представителям искусства и творческой интеллигенции».

«Вы пользуетесь заслуженной популярностью. Вас любит народ, люди верят вам. И каждое ваше слово воспринимается буквально. Сейчас не время для хайпа и подсчета лайков. Давайте объединимся в борьбе со страшным недугом, беспощадно лишающего нас сограждан. Давайте попросим всех соблюдать карантинный режим, пропагандировать ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Тут ваша помощь будет реальной и бесценной», — заявил Алмасбеков.

Напомним, 13 июля Кентал записал видеообращение к казахстанцам, в котором рассказал, что его доставили в полицию без соблюдения законных процедур, продержали около пяти часов, угрожали ему и его адвокату, и оказывали иное давление. Поводом для преследования, со слов артиста, стало видео, на котором Кентал предстал в форме полицейского и заявил, что все в итоге умрут. Отметим, что данное видео, которое полиция Алматы официально прокомментировало 14 июля 2020 года, было опубликовано на сервисе YouTube еще в сентябре 2016 года – задолго до того, как человечество узнало об инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Несмотря на то, что ролик был опубликован еще четыре года назад, 14 июля стало известно, что полиция Алматы внесла коронавирус и видео Кентала в один материал.