Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается в четверг лишь на западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона – сохранится жаркая погода без осадков. Лишь на западе и юге РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на западе возможен град. Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе – с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +16+18.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +37+39, ночью +20+22.

В Акмолинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сильная жара. Днем +27+32 (на юге +35), ночью +15+20 (на юге +12).

В Карагандинской области без осадков, местами ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32 (на юге +36), ночью +12+17 (на юге +22).

В Алматинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +16+21.

В Туркестанской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42 (на западе +34), ночью +18+23 (на западе +26).

В Павлодарской области без осадков, усиление ветра 18 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +18+23.

В Костанайской области без осадков, сильная жара. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Северо-Казахстанской области без осадков, сильная жара. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Мангистауской области днем кратковременный дождь с грозой, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +37+42 (на побережье +29+34), ночью +23+28.

В Атырауской области дождь с грозой, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39 (на юге +42), ночью +25+30 (на западе +32).

В Кызылординской области без осадков, сильная жара, ветер 15-23 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +23+28.

В Актюбинской области без осадков, на юге местами очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +21+26.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, усиление ветра при грозе 15-20 метров в секунду, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36 (на юге +39), ночью +20+25 (на юге +28).

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности, на остальных водных объектах страны значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.