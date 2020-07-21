Аким Шымкента больше всех коллег пробил дно

Флешмоб медиков 13-го региона в день траура по жертвам пандемии никто «перебить» не смог

Приближается срок наказания самых нерадивых и бестолковых госуправленцев, анонсированный президентом Касым-Жомартом Токаевым в свете провала противостояния коронавирусу и всему, что тот с собой принес. По идее, каждый житель конкретной административно-территориальной единицы должен «болеть» за своего акима – ведь недостатки именно его работы он видит в первую очередь и с ними живет. Но Мурат Айтенов – аким Шымкента – одним движением от 13-го июля (день траура по жертвам пандемии) резко обошел и «родного» акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, и акима Алматинской области Амандыка Баталова, который в силу территориального соседства нам тоже не чужой.

В Алматы COVID-19 вместе со своей подругой-пневмонией каких-то базовых вещей функционирования управленческой машины не сломал. В городе меняют бордюры, например. Одни горожане видят в этом проявление инерции «распилов», а другие отлаженный механизм улучшения благоустройства. Хотя, разумеется, вопрос сложный. Медицинские стационары южной столицы переполнены (их элементарная физическая емкость давно выбрана) и людей часто не госпитализируют даже в тяжелом состоянии. Теоретически можно развернуть палатки для больных с подведенной к ним инфраструктурой, ведь на дворе июль и сверхнапряжения усилий такое не требует. Но раз ресурсы направляются на смену бордюров, значит, какую-то великую важность акимат в этом видит.

Через час после очередного заявления Бакытжана Сагинтаева о том, будто проблема дефицита лекарств в Алматы решена, мы пытались купить дексаметазон (шестые сутки к ряду) и в одной из аптек провизор реально сказала: «Да, препарат поступал, но его раскупили». Получается, если бы минута в минуту с выступлением акима зайти именно в эту аптеку – покупка препарата была бы решена. Сами замешкались – ничего не попишешь. Когда в госпитале «Халык Арена» нет питьевой воды – чему удивляться, здание ведь изначально строилось как спортивный объект, а не медицинский. Кстати, многие специалисты не верят, что после пандемии «Халык Арену» смогут качественно дезинфицировать и сделать безопасной для посетителей. Даже сожженные дефолиантами кроны городских деревьев не убеждают их в том, что спортивный комплекс вернется в безопасное качество, ведь улица и огромное здание – это разные по всем параметрам объекты.

Зато аким Сагинтаев не выгнал 13-го июля медиков города на улицу Саина или Сейфуллина, где бы они в жару стояли с соблюдением социальной дистанции и наглядно демонстрировали с одной стороны степень деградации органов государственного управления, а с другой – их мощь и способность к мобилизации. Аким Алматинской области Амандык Баталов, после того, как потерял от пневмонии своего зама Серикжана Бескемпирова, побоялся лечиться в Талдыкоргане и поправлял здоровье в Нур-Султане, но и он не додумался построить медицинских работников на улице Нурсултана Назарбаева, чтобы все видели степень горевания областных властей.

А вот Мурат Айтенов под шок и трепет выгнал медицинских работников Шымкента на улицу и они стояли на жаре, разглядывая проезжающие машины, а водители снимали их на мобильные телефоны. В шаговой доступности от нашего дома в Алматы работает частный медицинский центр. Последние недели он просто обсыпан пациентами, хотя работает круглосуточно – это видно невооруженным глазом и есть возможность сравнивать с прежними временами. Работники медцентра извиняются перед посетителями и просят 10-15 минут перекусить, потому что всю свою смену как белки в колесе. Не думаю, что в Шымкенте 13-го июля ситуация была качественно иной, тем более в государственных лечебных учреждениях. Однако власти мегаполиса нашли возможность оторвать огромное количество медиков от работы и выстроить их в назидание COVID-19. Пусть коронавирус смотрит на эту грозную армию своих врагов и боится! Поскольку у любого человека восприятие событий контекстное, то конкретно у нас в памяти всплыли образы распятых рабов – участников восстания Спартака, вдоль дороги от Капуи до Рима.

Мы не знаем деталей проблем медиков Шымкента, но можно включить механизм аналогии. В Алматы, например, бригады скорой медицинской помощи «коронавирусные» надбавки более-менее получают, тогда как диспетчеры из системы премиальных выключены. Хотя специфика работы «скорой помощи» подсказывает, что диспетчеры не могут не находиться в контакте с разъездными бригадами. Мойщицы карет скорой помощи вообще не являются медицинскими работниками, но обрабатывая автомобиль они ведь тоже попадают на передовую контакта с инфекцией. Не думаем, что городские или минздравовские финансовые власти как-то учитывают данное обстоятельство. Обещанные 10 млн тенге семьям медицинских работников, умерших из-за коронавируса, в Алматы не доходят. Официальное объяснение: нет достоверной информации, что умерли именно от COVID-19. Можно взять все беды алматинских медиков и априори перенести на почву Шымкента. Потому что в городе, где медицинских работников выстраивают в длиннющую линию в рабочий день, ситуация не может быть лучше, чем у их коллег в Алматы.

После того, как зрители шымкентского флешмоба оправились от первоначального шока и стали писать комментарии куда могут, последовала официальная реакция. Мол, это Ассоциация медработников придумала провести такую акцию, а акимат вовсе не при делах. Даже если гипотетически представить, будто такое правда, вины с акима это совершенно не снимает. В человеческой популяции 2% населения со стабильно поехавшей «крышей» (биологический норматив). Когда на дворе пандемии, карантины и вызванные ими деструктивные процессы, то в орбиту психического нездоровья резко вовлекаются люди из «пограничной зоны». То есть в стабильных нормальных условиях такие индивиды функционируют в рамках допустимого, а в ситуации социально-психологического и экономического стресса выпадают в нездоровую зону. Задача акима в экстремальный период времени не только самому не делать глупости, но и блокировать нездоровое поведение съехавших с катушек (пусть и временно) подчиненных. Аким Шымкента Айтенов со своими функциональными обязанностями явно не справился больше всех.

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