На пенсионный пай рот не разевай

Почему попытка Сейпульника обречена на провал

Досрочное снятие 10% от пенсионных накоплений в условиях пандемии предложил глава Общественного совета ЕНПФ Евгений Сейпульник. О своей инициативе он написал на личной странице в Facebook. Что же тут началось – кто-то подхватил эту идею, чтобы растиражировать, а кто-то подверг ее автора обструкции. Дескать, недальновидно это.

«Популист» Сейпульник

«Недоверие к фондам в целом, отношение к пенсионным отчислениям как к налогам, экономическая ситуация в стране, с одной стороны, и хорошая работа по управлению пенсионными активами, с другой стороны, требуют согласованности, на мой взгляд. Ситуация заставляет хотя бы в этот момент изменить отношение к накоплениям на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам бороться со своими финансовыми проблемами », — считает Евгений Сейпульник.

Он уверен, что досрочное изъятие денег с пенсионного счета должно рассматриваться как право, а не как обязанность. И если в условиях пандемии коронавируса человек действительно нуждается в финансовых средствах, и если эти деньги могут спасти его жизнь, то почему бы не разрешить воспользоваться ими?

«Данная выплата может быть также законодательно закреплена как право вкладчика единожды, вне зависимости от размера накопленных средств совершить изъятие досрочно. Таким образом, мы охватим всех вкладчиков», — уверен глава Общественного совета ЕНПФ.

По его мнению, досрочное изъятие каждым вкладчиком своих 10%, конечно, приведет к уменьшению консолидированных накоплений (это минус), но при этом бюджет получит колоссальные средства в виде ИПН, которые оплачиваются с пенсионных выплат и которые можно направить на борьбу с вирусом. В числе несомненных плюсов – финансовая поддержка каждого вкладчика в условиях пандемии, повышение доверия со стороны вкладчиков к действиям ЕНПФ и Национального банка, выход пенсионного фонда на новый уровень работы.

«При наличии отработанных программ учета и персонализации счетов почти 10 млн. вкладчиков, внедрение данного предложения не должно вызвать существенных проблем», — уверен автор идеи.

Предполагая, что реакция «диванных блохгеров» будет негативная, Евгений Сейпульник написал, что «да, средств, накопленных на счетах у основной массы населения на 2020 год, действительно мало, но деньги могут и не потребоваться на том свете». Он уверен, что, «обеспечив гражданам страны финансовую поддержку в период кризиса, мы создадим необходимые условия для дальнейшего накопления и обеспечения своей старости».

Кстати, это было бы совершенно неплохо и по-человечески понятно. О своих соображениях на этот счет интернет-газета ЗОНАКЗ писала еще в апреле.

Это фиаско, бро?

В общем, это была частная инициатива Евгения Сейпульника, и, наверное, она не вызвала бы в медийной сфере такой мощный резонанс, если он не был председателем Общественного совета.

Он, конечно, попытался придать статусности своей идее, стараясь заручиться одобрением своих коллег по общественной организации: дескать, если вы поддержите, я инициирую обращение совета в адрес Президента.

Забегая вперед, скажем, что коллеги не заставили себя долго ждать. Уже через сутки стало ясно, что своего председателя члены ОС не поддержали: 10 человек из 18 проголосовали против. А кое-кто даже в популизме обвинил.

«Во всем мире в условиях коронавирусной пандемии и карантина принимаются системные меры по поддержке граждан со стороны государства за счет бюджетных и внебюджетных средств. При этом важно, что вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, не решаются за счет личных пенсионных сбережений граждан, предназначенных для их пенсионного обеспечения после завершения трудовой деятельности», — свою позицию высказали и в ЕНПФ, опубликовав это сообщение.

В ЕНПФ считают, что «любые предложения по пенсионной системе требуют расчетов и оценок, с учетом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом».

Верхи не могут, но очень хотят

Тема досрочного изъятия пенсионных накоплений – самая обсуждаемая последние несколько лет. Она уже давно поднимается, и определенные силы сумели ее лоббировать. Ветер дует сверху: именно у чиновников при больших креслах, депутатов и «верхушки» квазигосударственного сектора самые большие пенсионные накопления. И именно для них нужно было установить «порог достаточности» — большинству вкладчиков только остается взирать на это с легкой завистью.

В прошлом году началась работа по изменению пенсионного законодательства с целью использования «излишних» накоплений для оплаты жилья и лечения. Но даже пролоббированное в Нур-Султане решение прорабатывается с трудом. Много раз уже откладывали сроки. И пока определенности, когда часть вкладчиков получит вожделенные деньги, нет.

Евгений Сейпульник со своей стороны подтвердил, что он член рабочей группы при правительстве, над решением этого вопроса работает большое количество специалистов, однако, такое изменение в системе не может быть принято в сжатые сроки. «Будем надеяться на скорое разрешение вопроса, при этом проявлять инициативу нам тоже никто не запрещает», — написал он в Facebook.

Однако проявление инициативы снизу и сверху – далеко не одно и то же. Мы уже много раз были свидетелями того, как почти молниеносно принимаются решения, когда это в интересах правящей верхушки и элиты: если помните, они даже повышение пенсионного возраста сначала для мужчин, а потом и для женщин протащили без шума и пыли. Им не хочется покидать свои икорные места ни за что – только сразу в пантеон.

А соберись сейчас народ и потребуй, чтобы власть включила заднюю скорость и отменила ползучее повышение пенсионного возраста, исходя из физиологических возможностей мужчин, которые не доживают до выхода на пенсию, и женщин, которые, увы, к пенсионному возрасту исчерпали свой интеллектуальный и физический потенциал, ничего не получится!

Верхушке можно. Низам нельзя. Потому что у верхушки (у того, у кого надо!) законодательная инициатива и все рычаги принятия решений. У народа их нет. И у Сейпульника нет тоже.

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