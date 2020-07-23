«Менять, все понимают, надо, но на кого?»

Сетевые СМИ о возможной отставке правительства Казахстана

««Допущены грубые ошибки». Токаев провёл расширенное заседание Правительства» — На заседании, 10 июля, рассматривали меры по борьбе с коронавирусом и итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что в кризисных условиях были допущены грубые ошибки со стороны Правительства, не наблюдалась работа службы цифровизации.

«Так как это чрезвычайная ситуация, мы должны оперативно принимать все решения, касающиеся пандемии. Рекомендации и требования министра здравоохранения должны стать первоочередной задачей для других членов Правительства и акимов. Одним словом, считайте, что во время пандемии министр здравоохранения обладает особым статусом и компетенцией. Поручаю Правительству и акиматам обеспечить предоставление ежедневного отчёта и информации по борьбе с пандемией министерству. Надеюсь, что сложившаяся ситуация улучшиться через две недели. В противном случае в целом возникнет вопрос о возможности работы Правительства в этом составе«, – сказал президент.

ОФ ЦСПИ «Стратегия» — «Рейтинг управленческой элиты во 2 квартале 2020 года» — Второй квартал текущего года ознаменовался ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, введением экстренных мер по стабилизации ситуации и неочевидностью социально-экономических последствий данных мер на страну и население. Таким образом, ключевыми факторами, повлиявшими на места в рейтинге во втором квартале, оставались оценки позиций и действий управленцев в рамках сдерживания пандемии с усилением внимания к их работе по решению нарастающих социально-экономических проблем.

Во втором квартале 2020 года авторитетность того или иного политического деятеля все еще играет ключевую роль при его оценивании. Так, в 25 случаев из 52 эксперты оценили авторитетность того или иного политического деятеля выше его эффективности и перспективности. Лидерами в этом аспекте остаются действующий Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ (5,48 балла; 1 место) и Председатель КНБ Карим МАСИМОВ (5,04 балла; 2 место).

В этом квартале динамика в ТОП-10 характеризуется двумя особенностями. Во-первых, вхождение в первую десятку двух новых персон. Так, в связи с уходом Д.НАЗАРБАЕВОЙ из большой политики, место в первой десятке рейтинга перешло к ее преемнику на посту председателя Сената Маулену АШИМБАЕВУ (3,9 балла), назначение которого эксперты посчитали «очередной победой команды Президента». А президент Федерации тенниса Болат УТЕМУРАТОВ поднялся сразу на 3 ступени, заняв 10-е место в рейтинге (3,85 балла).

Во-вторых, за исключением неизменившихся позиций традиционных лидеров рейтинга – Президента страны и председателя КНБ, внутри группы произошли существенные изменения.

Прежде всего, речь идет о резком снижении (сразу на 6 позиций) оценок Премьер-министра Аскара МАМИНА, который «самоустранился от роли главы правительства»: 9-е место (3,93 балла). Данное снижение рейтинга Мамина позволило спикеру Мажилиса Нурлану НИГМАТУЛИНУ занять третье место в списке (4,36 балла).

Изменили/улучшили свои позиции в рейтинге Председатель НПП «Атамекен» Тимур КУЛИБАЕВ (4 место; 4,23 балла) и Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет ИСЕКЕШЕВ, который «начал нащупывать контуры своей новой работы» (5 место; 4,04 балла).

Нурболат МУСАБАЕВ – «Политическая классика отставок правительства» — Правительству Аскара МАМИНА, сформированному в феврале прошлого года, не впервые прогнозируется скорая отставка. Однако на этот раз претензии, звучащие в адрес кабмина, более чем серьезные. Причина – коронавирусный кризис, ставший стресс-тестом для госуправления, в первую очередь для исполнительной власти. На фоне взрывного развертывания пандемии у населения закономерно возник вопрос об эффективности и компетентности бюрократического аппарата.

Казалось бы, судьба кабмина предрешена, однако нюансы аппаратной философии подсказывают, что вопрос отставки будет отодвинут через точечные кадровые решения.

Сложность ситуации требует от власти и терапевтических действий по успокоению общества – не только самокритики, но и громких отставок. На жертвенный алтарь уже принесены экс-руководители ФОМС Айбатыр ЖУМАГУЛОВ и «СК-Фармация» Берик ШАРИП, а также бывший министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ.

Такая персонализация коронавирусного кризиса позволяет представить ситуацию как результат провалов конкретных менеджеров. Отставка же правительства для власти будет означать признание несостоятельности всей системы – этот вариант, похоже, будет запасным, на крайний случай.

Другая сторона вопроса – власть в редких случаях принимает управленческие решения под давлением «народной воли». Для нее это слабость, потеря сакральности и эксклюзивности.

Петр СВОИК – «Пандемия поставила диагноз системе госуправления Казахстана» — Первая половина жаркого месяца июля оказалась насыщенной событиями, едва ли ни до предела накалившими критическое отношение общества к правительству и создавшими явную напряженность внутри самой власти. Хотя ни то, ни другое разрядки пока не получило, – все оттягивается куда-то к августу, или к зиме, или к весенним выборам…

Президент же, поделившись, что ему советовали сразу уволить ряд министров и акимов, а то и отправить в отставку все правительство, дал кабмину две недели, чтобы все осознать и исправить. А пока будет создана госкомиссия, разбирающая ошибки чиновников. И еще глава государства анонсировал свое будущее послание народу, в котором, как было сказано, он вынесет новые меры.

В итоге всей такой концентрации событий имеем некую тайм-паузу, с кадровой и, главное, программной неопределенностью. Вполне, впрочем, понятную – менять, все понимают, надо, но на кого? И, главное, на какой новый курс?

Собственно правительственное заседание здесь ничего не добавило и не определило: сценарий, монологи и общие роли исполнителей были примерно ясны заранее, а вот развязка – она еще не только не сыграна, но и не написана.

Александра АЛЁХОВА — «Действующее правительство в состоянии поставить диагноз происходящему в стране» — У правительства осталась одна неделя, отведенная президентом на исправление ситуации со вспышкой коронавируса и пневмонии. Отдельные поручения главы государства уже выполнены. Но справится ли правительство за столь короткий срок с системным кризисом в здравоохранении? Какие перспективы у Аскара Мамина и его команды, рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

— Момент для смены подобран своеобразный. Сейчас парламент на каникулах, и чтобы утвердить новый состав, надо иметь депутатов под рукой. Понятно, что большинство из них болеют в столице, но процесс в любом случае затормозится. Конечно, до сентября может быть временное правительство, но это авторитета не добавляет, потому что люди будут бояться сделать лишний шаг. Тем более, что нынешний кабмин должен сложить полномочия перед выборами в мажилис, которые предстоят зимой. Дата пока не определена, но скорее всего, это будет декабрь или январь.

Есть ли сейчас смысл в отставке правительства? Нет. Но, на мой взгляд, нужны точечные перестановки. Больше нужны не столько увольнения, сколько решение сложившейся проблемы. Я уже много раз говорил, что наши усредненные чиновники при хорошем пинке и контроле могут работать очень даже неплохо.

Президент сформулировал правильные вещи. Но проблема будет висеть до тех пор, пока ее честно не признают. Нынешний кабинет может сработать неплохо. Но если нужен политический контроль за ситуацией, эту роль можно отдать госсекретарю Крымбеку КУШЕРБАЕВУ. Он имеет большой опыт работы в социальной сфере. Давайте восстановим отдел здравоохранения в администрации президента, пусть он занимается этой проблемой системно. Если уж нужно скоординировать работу правительства и акиматов, нужен временный медицинский штаб. Даже есть предложения включить в него бывшего премьер-министра Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА или секретаря Совета безопасности Асета ИСЕКЕШЕВА.

Центр принятия решений должен быть политико-медицинским, и никак иначе. Чтобы выработать единый алгоритм и заставить всех его выполнять. У нас умеющих работать чиновников в стране много. Не так много, как хотелось бы, но есть. Те, кого я назвал, хорошие политики. Просто сейчас вообще непонятно, кто в стране занимается системой здравоохранения. Нынешнему министру не хватает политического веса и опыта. Решения нужно принимать не по линии минздрава, а надсистемные.

«Сильное государство – это способность обеспечивать достойный уровень жизни и защиту здоровья своих граждан» — Независимый политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ — Идеология патернализма работала пока существенная часть населения получала небольшие социальные преференции – постоянный рост зарплат и премий для низших слоев бюрократии и силовиков, доступ к ипотечному и потребительскому кредитованию, возможности получения пассивного дохода, например, за счет сдачи жилья в аренду. Но общая стратегическая ошибочность социально-экономического курса постепенно привела в нынешний тупик, и подорвала веру в «доброго правителя».

Необходимо отметить, что власть отрефлексировала это падение доверия. Кризис временно сместил акценты в общественном мнении с проблематики политической модернизации на вопросы социального характера. В силу этого Акорда сейчас пытается использовать информационный эффект от карантина в свою пользу – через включение пропагандистских инструментов «сплочения общества» перед лицом угрозы эпидемии.

Пока эти инструменты работают, но если кризис продлится дольше (на перспективу полутора-двух лет), то терпение населения может исчезнуть. В среднесрочной перспективе именно социальная проблематика будет выступать базой для кристаллизации уже политических требований к власти.

Поэтому команда Токаева одновременно ведет информационную кампанию по «отстраиванию» от социально-экономического негатива, фиксирует внимание казахстанцев на ответственности первого президента за текущие экономические провалы. Ведь именно экономическая модель Назарбаева и привела Казахстан в текущий статус сырьевого придатка.

Новая команда политических управленцев имеет сегодня возможность провести ревизию прежнего экономического курса, что в сущности может стать и ревизией политического наследия экс-президента. Посткоронавирусный Казахстан обнулит экономику, создававшуюся Назарбаевым. А потому в случае успеха антикризисных мер посткризисный Казахстан будет уже не «Казахстаном Назарбаева», а «Казахстаном Токаева».

ОФ ЦСПИ «Стратегия» — «Премьер-министр: кто нужен стране?» — На сегодняшний день позиции действующего Премьер-министра страны А.Мамина представляются неустойчивыми. Крайне жестко по поводу эффективности Правительства в целом высказался Президент К.Токаев, пригрозив отставками. В рейтинге управленческой элиты по итогам второго квартала он спустился с третьего места на девятое; эксперты подвергли критике его способность организовать межведомственное взаимодействие в условиях карантина.

Встает вопрос: а какой Премьер-министр нужен сегодня стране? Чтобы выявить «идеальный образ» следующего Премьер-министра Казахстана, в случае отставки нынешнего, был проведен анкетный опрос, в котором приняли участие 44 эксперта.

Опрос показал, что у экспертов есть конкретные требования к образу идеального кандидата на пост премьер-министра. В первую очередь, будущий премьер должен быть самостоятельным и иметь собственные взгляды. Данные черты необходимы как в реалиях кризиса, так и после него, для успешной реализации собственных инициатив. Кроме этого, будущему премьеру, как главе исполнительной власти очень важно быть ответственной персоной для эффективного исполнения тех или иных государственных задач.

В ходе опроса эксперты отметили важность профессионализма и решительности при исполнении должностных обязанностей премьер-министра: «профессионализм в качестве управленца и решительность в плане инициатив позволяет принимать и реализовывать ключевые и неординарные решения». Кроме вышеперечисленных характеристик, чрезвычайно важными в условиях кризиса также рассматриваются навыки кризис-менеджера и принципиальный характер.

Среди редких вариантов ответа, объединенных в вариант «другой», предлагались и такие, как: «способность сбалансировать интересы общества, бизнеса и государства», «готовность пожертвовать репутацией ради реформ», «последовательность».

Итак, вырисовывается следующий собирательный «идеальный образ» премьер-министра для Казахстана, по версии экспертов. Это человек, имеющий собственные взгляды, ответственный, компетентный и решительный политик в возрасте 46-55 лет, имеющий базовое экономическое или техническое образование, прошедший горнило работы на региональном и центральном уровнях управления, знающий отраслевую деятельность, вне зависимости от партийной принадлежности, предпочтительно нейтральная фигура с точки зрения клановой принадлежности, при этом одинаково узнаваемый, как на республиканском уровне, так и в профессиональных кругах.

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