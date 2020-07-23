Капшагай. 23 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. Пляжи и зоны отдыха в Капшагае закроют до конца карантина, сообщается в постановлении исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Капшагая.

«Приостановить деятельность объектов санаторно-курортного назначения, домов отдыха, зон отдыха с 25 июля 2020 года до 02 августа 2020 года», — говорится в документе.

Также сообщается, что при въезде на территорию туробъектов будут установлены блокпосты.

«Установить мобильные посты при въезде на территорию расположения баз отдыха, пляжей Северного побережья Капшагайского водохранилища, Северного побережья Капшагайского водохранилища — «Алматы-демалыс», городского пляжа, в составе сотрудников полиции и представителей акимата города Капшагай, до периода возобновления деятельности объектов санаторно-курортного назначения, домов отдыха, зон отдыха на побережье, пляжей», — сказано в документе.

Уточняется, что ограничения могут продлить.

«Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции «COVID-19», — написано в первом пункте.

Ранее КазТАГ публиковал обзорную информацию о доступности туробъектов Казахстана.