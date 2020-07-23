Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены еще в семи областях Казахстана на 24 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 24 июля в Актюбинской области сохраняются ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду, на юге чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем 24 июля ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-100%.

«24 июля днем в Карагандинской области ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара +35. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 24 июля ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный, западный, днем 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 24 июля ожидается гроза, шквал, ветер юго-зпаданый, западный, днем 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 75-100%.

«24 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 24 июля утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 24 июля ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 75-100%.

«Днем 24, сутки 25 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Сутки 24-25 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. 24 июля ветер восточный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. 25 июля ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 24, ночью 25 июля ожидается гроза, шквал. Днем 24, сутки 25 июля ветер восточный, северо-восточный 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-100%.

«24 июля ночью и утром в Кызылординской области местами ожидается гроза. Местами шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняются на юге сильная жара +40, на большей части чрезвычайная пожароопасность», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-100%.

«24 июля в Костанайской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, туман, шквал, град. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Костанае 24 июля ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 18 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Вероятность шторма 75-100%.

«24 июля в Акмолинской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Нур-Султане 24 июля днем ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 24 июля ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма 75-100 %