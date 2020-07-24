Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Дожди и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане на выходные, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды на 25-27 июля 2020 года. Северо-Западный циклон продолжает оказывать свое влияние на территорию Казахстана принося с собой дожди, местами сильные, и понижение температуры в северной части страны. Также местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, возможно выпадение града. И лишь на западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.